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Зеленський: Курська операція виконала своє завдання
23:43 14.03.2025 |
Операція Збройних сил України в Курській області Росії виконала своє завдання і дозволила послабити тиск російських військ на інших напрямках, заявив президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 14 березня.
"Ситуація на Курщині зрозуміло, що дуже складна. Задачею Курської операції було відтягнути війська на себе з Покровська, Харківського напрямку і Сум. Наші хлопці абсолютно героїчні, вони взяли на себе такий міцний удар", - сказав він під час спілкування з журналістами, повідомляє "Укрінформ".
За словами Зеленського, росіяни перекинули на Курщину війська як з Харківського напряму, так і зі сходу України, що не дозволило їм захопити Покровськ у Донецькій області.
"Ми все це розуміли. Просто люди міцні, які розуміли, що в якийсь момент є шанс, що росіяни зупиняться на Покровському напрямку. Так воно і вийшло. Покровський напрямок - ситуація стабілізована, як і на Харківському напрямку", - зазначив президент.
Він зазначив, що тепер РФ "буде дуже непросто знову знайти можливість окупувати Покровськ" і подякував українським військовим за Курську операцію.
"Я вважаю, що вона своє завдання виконала", - резюмував Зеленський, хоча і не уточнив, чи планують Збройні сили України повністю відступити з території Росії.
РФ закликає бійців ЗСУ на Курщині здаватися і погрожує знищенням
Тим часом президент Росії Володимир Путін, реагуючи на заклик президента США Дональда Трампа "пощадити" нібито оточені українські війська, знов заявив про начебто "заблоковані" підрозділи на Курщині.
"У разі складання зброї і здачі в полон їм буде гарантоване життя і гідне поводження відповідно до норм міжнародного права і законів Російської Федерації", - сказав він, зауваживши, що керівництво України має "віддати відповідний наказ".
Своєю чергою заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв написав у Telegram, що у разі відмови скласти зброю українські війська "будуть послідовно та безжально знищені".
Ані представники РФ, ані представники США не наводять жодної інформації стосовно районів ймовірного оточення українських військ.
Генеральний штаб ЗСУ вже спростував інформацію про оточення на Курщині.
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