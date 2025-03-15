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АНАЛІТИКА

Україні доведеться піти на певні територіальні поступки РФ – Волтц

 

Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що Україні, можливо, доведеться піти на певні територіальні поступки РФ.

Під час інтерв'ю на телеканалі Fox News у відповідь на запитання ведучого щодо того, що Україна не стане членом НАТО та, можливо, Донбас, зокрема, або "райони, які в значній мірі заселені вихідцями з Росії, відійдуть до Путіна в результаті будь-якого врегулювання", Волц відповів ствердно.

"Ти ні в чому не помиляєшся. І що важливо, ми обговорюємо всі ці речі з обома сторонами. Ми ведемо ці дискусії з нашими російськими колегами. Ми обговорюємо ці питання з нашими українськими колегами. І ми підштовхуємо обидві сторони разом з президентом Трампом, головним переговірником, який сповнений рішучості покласти край цій війні", - сказав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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