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Волц про перемовини у Джидді: В якийсь момент ми взяли карту і почали малювати на ній, як ми збираємося закінчити цю війну
23:52 14.03.2025 |
Переговори української та американської делегації у Джидді (Саудівська Аравія) у вівторок включали обговорення лінії розмежування, на якій має закінчитись українсько-російська-війна, повідомив учасник переговорів, радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волц.
"Вони (українська делегація - ІФ-У) були дуже чесними. У нас були дуже хороші розмови. В якийсь момент ми навіть розбили карту і почали малювати на ній, як ми збираємося закінчити цю війну", - сказав Волц в ефірі Fox News у п'ятницю.
За його словами, "українці погодилися, що потрібно переходити до припинення вогню. Всі сторони мають рухатися до припинення вогню".
"Звичайно, обидві сторони будуть мати свої вимоги. Звичайно, обидві сторони повинні будуть піти на певні компроміси та продемонструвати дипломатію", - сказав Волц.
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