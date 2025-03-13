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Google дозволить видалити всі дані з менеджера паролів однією кнопкою
09:27 13.03.2025 |
Google додає можливість видаляти всі дані з менеджера паролів у бета-версії Google Play Services. Раніше можна було видаляти лише окремі паролі й ключі, що робило цей процес досить тривалим. Про це пише Android Authority.
Ця функція корисна, якщо ви переходите на інший менеджер паролів і хочете швидко видалити свої облікові дані в Google Password Manager. Google також почала тестувати автоматичну зміну паролів на основі штучного інтелекту в разі злому.
До речі, у жовтні 2024 року Google спростила використання сторонніх менеджерів паролів у Chrome на Android. А нещодавно додала у Password Manager синхронізацію з iOS
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