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АНАЛІТИКА

Google дозволить видалити всі дані з менеджера паролів однією кнопкою

09:27 13.03.2025 |

Новини IT

 

Google додає можливість видаляти всі дані з менеджера паролів у бета-версії Google Play Services. Раніше можна було видаляти лише окремі паролі й ключі, що робило цей процес досить тривалим. Про це пише Android Authority.

Ця функція корисна, якщо ви переходите на інший менеджер паролів і хочете швидко видалити свої облікові дані в Google Password Manager. Google також почала тестувати автоматичну зміну паролів на основі штучного інтелекту в разі злому.

 

До речі, у жовтні 2024 року Google спростила використання сторонніх менеджерів паролів у Chrome на Android. А нещодавно додала у Password Manager синхронізацію з iOS

За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Google
 

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