Рубіо: якими будуть поступки РФ та України ще належить з'ясувати

Державний секретар США Марко Рубіо наголошує, що і РФ, і Україні доведеться піти на поступки в процесі мирних переговорів.

Відповідаючи на питання стосовно заяви G7 про підтримку територіальної цілісності України, Рубіо заявив, що "не було зміни державної політики".

"Сполучені Штати ніколи не говорили, що Росія, я ніколи не чув, щоб президент Трамп говорив, що Росія має право забрати всю Україну і робити там все, що їй заманеться. Тож це не суперечить цій заяві. Це окремо від проблеми, з якою ми стикаємося сьогодні. А це те, що сьогодні відбувається війна, яка не має військового вирішення", - сказав він на брифінгу на полях міністерської зустрічі G7 у Канаді.

Держсекретар знову наголосив, що "ні Росія, ні Україна не можуть досягти своїх максималістських військових цілей", і "єдиний спосіб закінчити війну - це процес переговорів".

"Переговори, чи то в бізнесі, чи то в торгівлі, чи геополітиці передбачають, що обидві сторони щось віддають, обидві сторони йдуть на поступки... Якими будуть ці поступки, ще треба з'ясувати. Це має бути частиною переговорів. Але не буде корисно вступати в ці переговори з загальними заявами, які можуть дати привід тій чи іншій стороні не брати в них участі", - зазначив Рубіо.

За його словами, ще треба "дійти до того етапу, коли ці речі будуть обговорюватися".