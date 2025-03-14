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АНАЛІТИКА

«Велика сімка» попередила Росію про нові санкції у разі відмови від перемир'я

«Велика сімка» попередила Росію про нові санкції у разі відмови від перемир'я

 

Росія може потрапити під нові санкції, якщо не погодиться на припинення вогню в Україні. Про це йдеться в остаточному проєкті заяви країн G7.

Про це повідомляє Reuters.

"Країни G7 закликали Росію відповісти взаємністю, погодившись на припинення вогню на рівних умовах і повністю його дотримуючись", - йдеться у проєкті документа "Великої сімки", до складу якої входять Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США.

У заяві наголошується, що перемир'я має бути реальним, а не лише на словах. Також G7 обговорює заходи щодо стримування майбутньої агресії РФ, включаючи безпекові гарантії для України.

За даними агентства, серед можливих нових санкцій розглядають обмеження цін на нафту та посилення військової допомоги Києву.

Зазначається, що документ ще має бути затверджений міністрами країн "Великої сімки".
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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