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Toyota змінить ланцюги постачань, щоб пом'якшити вплив мит Трампа
09:45 13.03.2025 |
Toyota розглядає можливість експорту автомобілів зі свого британського заводу до США, щоб пом'якшити наслідки тарифної політики адміністрації Дональда Трампа.
Про це повідомляє Financial Times.
Якщо Велика Британія уникне американських тарифів, а Трамп запровадить обмеження для інших країн, завод Toyota у Бернастоні отримає "експортний потенціал", зазначив головний корпоративний директор компанії в Європі Метт Гаррісон.
Проте він наголосив, що можливі поставки будуть обмеженими, адже моделі, які виробляють у Британії, не відповідають попиту на великі авто в США.
"Якщо бізнес-рівняння має сенс і продукт, який ми виробляємо, потрібен в іншому регіоні... ми, звичайно, вивчимо [наші активи]", - сказавГаррісон.
Гаррісон попередив про нові "політичні вихори", оскільки США готуються запровадити "взаємні" мита з 2 квітня. Вони можуть стати ударом для ЄС, де мито на імпорт автомобілів становить 10%, тоді як у США - 2,5%.
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