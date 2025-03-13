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АНАЛІТИКА

Toyota змінить ланцюги постачань, щоб пом'якшити вплив мит Трампа

 

Toyota розглядає можливість експорту автомобілів зі свого британського заводу до США, щоб пом'якшити наслідки тарифної політики адміністрації Дональда Трампа.

Про це повідомляє Financial Times.

Якщо Велика Британія уникне американських тарифів, а Трамп запровадить обмеження для інших країн, завод Toyota у Бернастоні отримає "експортний потенціал", зазначив головний корпоративний директор компанії в Європі Метт Гаррісон.

Проте він наголосив, що можливі поставки будуть обмеженими, адже моделі, які виробляють у Британії, не відповідають попиту на великі авто в США.

"Якщо бізнес-рівняння має сенс і продукт, який ми виробляємо, потрібен в іншому регіоні... ми, звичайно, вивчимо [наші активи]", - сказавГаррісон.

Гаррісон попередив про нові "політичні вихори", оскільки США готуються запровадити "взаємні" мита з 2 квітня. Вони можуть стати ударом для ЄС, де мито на імпорт автомобілів становить 10%, тоді як у США - 2,5%.
За матеріалами: Економічна правда
 

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