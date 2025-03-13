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АНАЛІТИКА

Intel призначила Ліп-Бу Тана новим генеральним директором

09:11 13.03.2025 |

Новини IT

 

Компанія Intel оголосила про призначення Ліп-Бу Тана на посаду генерального директора, що має на меті стабілізувати ситуацію після відставки попереднього гендиректора Пета Гелсінгера. Тан почне виконувати свої обов'язки з 18 березня.

Ліп-Бу Тан раніше очолював компанію Cadence Design Systems, яка розробляє програмне забезпечення для провідних виробників чипів, включаючи Intel. Він також був членом ради директорів Intel, але залишив цю посаду у 2024 році через інші зобов'язання.

Тан замінить тимчасових співгенеральних директорів Девіда Зінснера та Мішеля Джонстона Холтхауса, які виконували обов'язки з грудня 2024 року після звільнення Гелсінгера. Він також повертається до ради директорів Intel. Призначення Тана стало важливим кроком для компанії, яка переживає складний період через зниження доходів та посилення конкуренції.

Після оголошення про нове призначення, акції Intel зросли на 12%. Ліп-Бу Тан заявив, що під його керівництвом компанія зосередиться на інженерних інноваціях, створенні найкращих продуктів та зміцненні довіри клієнтів і акціонерів.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Intel
 

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