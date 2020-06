Facebook купила знаменитую игровую студию Ready at Dawn

Компания Facebook официально сообщила о том, что она приобрела знаменитую игровую студию Ready at Dawn, которая была образована еще в 2003 году.

Изначально Ready at Dawn специализировалась на разработке игр для портативной консоли PlayStation Portable. Также на ее счету сборник God of War: Origins Collection для PlayStation 3 и эксклюзивный для PlayStation 4 кинематографичный проект The Order: 1886.

Последние три года студия специализируется на контенте для устройств виртуальной реальности, выпустив игры Lone Echo, Echo Arena и Echo Combat для Oculus Rift. Именно для своего подразделения, которое занимается разработками в области виртуальной реальности, Facebook и приобрела студию Ready at Dawn.





Facebook купила несколько студий для работы в виртуальной реальности, включая компанию, ставшую автором хитовой ритм-игры Beat Sabre. В своем заявлении Facebook утверждает, что команда Ready at Dawn войдет в состав Facebook, но будет продолжать независимо работать над будущим контентом для устройств виртуальной реальности.

В данный момент разработчики активно трудятся над проектом Lone Echo II.