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Смартфоны Nokia уличили в отправке данных в Китай
15:46 21.03.2019 |
Финский уполномоченный по защите данных начал расследование после публикации материала телекомпании NRK.no, утверждавшей, что смартфоны Nokia отправляют личную информацию их владельцев на сервер в Китае.
Речь идет об устройствах модели Nokia 7 Plus, которые, по данным NRK, отправляли информацию (сведения о геопозиции, номер SIM-карты и серийный номер) на сервер китайской государственной телекоммуникационной компании China Telecom. Копнув глубже, журналисты обнаружили в папке «China Telecom» на GitHub разработанное компанией Qualcomm в 2014 году приложение, похожее на код, выявленный в Nokia 7 Plus. Как полагают журналисты, приложение предназначалось для китайского варианта Nokia 7 Plus и могло случайно оказаться в версиях смартфона для других рынков.
В компании HMD Global, которая сейчас производит телефоны под брендом Nokia, признали, что у ряда аппаратов Nokia 7 Plus действительно была замечена подобная неполадка. Из-за ошибки телефоны отправляли данные на иностранный сервер. Как заверили в компании, данные никогда не использовались и не передавались сторонним лицам или правительственным чиновникам. По словам представителей HMD Global, производитель выпустил обновление, устраняющее ошибку, в конце февраля текущего года.
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