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АНАЛІТИКА

Євросоюз може відкласти введення правил регулювання штучного інтелекту

 

Європейська Комісія може відкласти деякі положення регулювання штучного інтелекту в Європейському Союзі, розроблених для обмеження ризиків цієї технології, що було погоджено наприкінці 2023 року.

Про це пише Politico.

"Якщо ми побачимо, що стандарти та рекомендації не готові вчасно, ми не повинні виключати відтермінування деяких частин закону про ШІ", - заявила виконавча віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Вірккунен.

Перші у світі правила щодо боротьби з ризиками штучного інтелекту були узгоджені наприкінці 2023 року та поступово набудуть чинності протягом наступних півтора року.

Окрім заборони використання ШІ в певних сценаріях, вони встановлюють багато вимог, спрямованих на мінімізацію шкідливого впливу. Перші обмеження набули чинності в лютому, а наступні ключові дати - у серпні 2025 та 2026 років.

Проте компанії, особливо розробники найпотужніших моделей ШІ, чекають на додаткові технічні стандарти та керівні документи, які поки не готові. Очікувалося, що кампанії повинні будуть дотримуватися нових зобов'язань з 2 серпня.

Відтак, останніми тижнями галузь наполягала на механізмі, який дозволить офіційно відкласти строки набуття чинності правил до моменту повної готовності документації.

Крім того, кілька міністрів країн ЄС уже сигналізували про готовність підтримати таке відтермінування.

Нагадаємо, на початку серпня минулого року в Європейському Союзі набув чинності закон про штучний інтелект, який називають першим подібним регуляторним документом у світі.

До того директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що розвиток та поширення технологій штучного інтелекту вдарить по світовому ринку праці "як цунамі".

За її словами, штучний інтелект, ймовірно, вплине на 60% робочих місць у країнах з розвиненою економікою та на 40% робочих місць у всьому світі в найближчі два роки.

У травні 2024 року Рада Європи ухвала першу конвенцію щодо захисту прав людини і демократії в умовах розвитку технологій штучного інтелекту.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС
 

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