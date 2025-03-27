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АНАЛІТИКА

Темпи зростання промисловості у Росії сповільнились майже до нуля: виробництво цивільних товарів падає

 

 

"Бульбашка" військової економіки Росії, що з'явилася після її повномасштабного вторгнення в Україну, починає стрімко здуватися. Так, у лютому темпи зростання промислового виробництва в країні впали до 0,2% рік до року. Порівняно з січнем (2,2%) промислове зростання в економіці сповільнилося в 11 разів, а якщо порівнювати з четвертим кварталом минулого року (5,9%) - більш ніж у 29 разів.

Про це свідчать дані Росстату, передає The Moscow Times.

Підприємства військово-промисловго комплексу, згідно зі статистикою, продовжують переживати виробничий бум: випуск "готових металевих виробів" (до цієї категорії Росстат включає снаряди та бомби) зростає на 22,5% у річному вираженні, а "інших транспортних засобів" (до яких належать танки та військова техніка) - на 33,6%.

Проте цивільні галузі перебувають на межі рецесії або вже скотилися до неї. Заводи одягу та взуття, від яких російська влада чекала заміни іноземним брендам, що пішли з країни, скоротили випуск на 0,5% у лютому і на 1,8% за два місяці.

Виробництво продуктів харчування знизилося на 3%, а напоїв - обвалилося на 11,3%.

Через обмеження ОПЕК+ та посилення санкцій скорочується видобуток корисних копалин - на 4,9% рік до року.

"Економіка підходить до точки перелому", - заявив раніше заступник міністра промисловості та торгівлі Росії Васілій Осьмаков.

У 2023-2024 роках російський ВВП, згідно з офіційною статистикою, два роки поспіль зростав на 4,1% - з рекордною за 14 років швидкістю, але зараз у промисловості фактично відбувся перехід до стагнації: зростання виробництва танків та бомб перестало компенсувати занепад у цивільних галузях.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що темпи зростання промислового виробництва в Росії за січень цього року різко сповільнилися: за підсумками першого місяця 2025 року російська промисловість наростила випуск на 2,2%, що майже вчетверо менше, ніж у грудні (8,2%), і вдвічі менше від середнього показника за минулий рік (4,6%).

Раніше в Ценробанку Росії заявили, що російська економіка цього року уповільнить темпи зростання у 2-4 рази, а інфляція практично вдвічі перевищить початкові очікування.

Перед тим повідомлялося, що багато гравців російської вугільної галузі 2025 року зіткнуться з банкрутствами через проблеми російської економіки, різке падіння експортних цін на вугілля та посилення західних санкцій.

До того стало відомо, що найбільші регіони видобутку вугілля в Росії зіткнулися з різким скороченням податкових зборів з бізнесу через проблеми вугільних компаній, які зазнають збитків, втрачають експорт і змушені скорочувати виробництво.

Наприкінці січня цього року стало відомо, що російський уряд готує план підтримки металургійної галузі, яка в другій половині 2024 року зіткнулася з падінням виробництва.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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