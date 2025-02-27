Центробанк РФ оцінив, скільки можуть коштувати Росії січневі санкції США

Січневі санкції США, накладені на російський нафтогазовий сектор, коштуватимуть Росії приблизно 1% всього експорту.

Про це йдеться в коментарі Центробанку РФ до економічного прогнозу, який він оновив 14 лютого, передає The Moscow Times.

"Прогноз темпу зростання фізичного обсягу експорту на 2025 рік знижено на 1 процентний пункт, до (-0,5) -1,5%, що пов'язано з посиленням санкційних обмежень на окремих товарних ринках", - йдеться в повідомленні російського Центробанку.

Там уточнили, що ЦБ Росії змушений враховувати "додаткові обмеження на нафтогазовий експорт".

Російський Центробанк має на увазі фізичні обсяги експорту. У грошах він прогнозує символічне зростання експорту - до $419 млрд із $417 млрд минулого року. ЦБ Росії спираться на те, що повільне зростання світової економіки стримуватиме ціни на сировинні товари - зокрема, нафта поступово дешевшатиме, а ціни на несировинні товари російського експорту зростатимуть відповідно до світової інфляції.

Зрештою вартісний обсяг нафтового експорту скоротиться за цінами на нафту, те саме в номінальному вираженні відбудеться з експортом газу (трубопровідного та скрапленого), але скорочення нафтогазового експорту буде компенсовано розширенням експорту інших товарів і послуг, очікує Центробанк РФ.

Однак у ЦБ РФ сподіваються, що втрати від цих санкцій будуть тимчасовими: 2026 року експорт відновиться і навіть зросте на 1,5-3,5% (у фізичному вираженні). Компанії збудують нові логістичні ланцюжки та переорієнтуються на альтернативні ринки, припускає російський регулятор.

Центробанк Росії розглядає це в базовому сценарії, на основі якого будує свою політику. У нього є й інші сценарії, зокрема ризиковий (глобальна криза, посилення санкцій), у якому на російську економіку чекають два роки спаду, ще вища інфляція та ключова ставка. У цьому сценарії експорт падає у фізичному вираженні на 8-10% у 2025 році та ще на 3-5% - у 2026 році, а в грошах - на третину, до $278 млрд, цього року і потім на 14%, до $240 млрд, - у наступному.

Американські санкції проти Росії

Як повідомлялося, 10 січня цього року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти "тіньового" флоту танкерів, який дозволяє Росії експортувати нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Зокрема, до санкційного списку (SDN List) потрапили 183 танкери, причетні до транспортування російської нафти, а також потрапили великі російські страхові компанії - "Інгосстрах" та "Альфа-Страхування", які займаються страхуванням морського експорту нафти з Росії.

Крім того, до санкційних списків внесли велику російську нафтову компанію "Сургутнєфтєгаз", а також пов'язаний з нею "Сургутнєфтєгазбанк" та інші підприємства. Також санкції запровадили проти цілої низки дочірніх компанії великої нафтової компанії "Газпром Нєфть".

Під санкції потрапили десятки нафтотрейдерів, постачальників нафтопромислових послуг, страхових компаній та чиновників зі сфери російської енергетики.

Як заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, Росія щороку отримує $10 млрд шляхом обходу встановленої цінового обмеження на продаж нафти в $60 за барель, що діє з 5 грудня 2022 року, додатково до значного експортного виторгу за енергоносії.

Як повідомлялося, нафтові доходи Росії в січні цього року були близькі до річного мінімуму через падіння світових цін на нафту та вищі виплати нафтопереробникам країни.