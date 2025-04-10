Фінансові новини
- |
- 10.04.25
- |
- 03:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Джерело: ЄС не буде продовжувати «торговельний безвіз» з Україною і поверне довоєнні умови
23:29 09.04.2025 |
Європейський Союз не запровадить нових торговельних преференцій для України відразу після завершення дії чинного механізму лібералізації після 5 червня 2025 року.
Про це кореспондентові "Європейської правди" на умовах анонімності повідомив один з європейських посадовців, обізнаний з перебігом перемовин щодо торгівлі між Україною та ЄС.
Європосадовець наголосив, що після 5 червня 2025 року - коли завершуються чинні заходи "торговельного безвізу" (автономні торговельні заходи, Autonomous Trade Measures, ATM), надані ЄС Україні, - умови торгівлі повернуться до довоєнних.
Водночас, потім ЄС разом з українською стороною запропонує деякі сприятливі для України зміни.
"Починаючи з 6 червня, автономні торговельні заходи - торговельні преференції для України, запроваджені ЄС після початку повномасштабної агресії РФ, закінчаться. Умови повернуться до довоєнних. Закінчаться як торговельні преференції, так і обмежувальні заходи, що нині встановлені проти ряду товарних найменувань, таких як м'ясо курки, яйця, мед і так далі", - розповів співрозмовник "Європейської правди".
Він додав, що обговорюється ідея залишити торговельні преференції для деяких найменувань українського експорту в ЄС, таких, як сталь.
"Далі Євросоюз продовжить дискусії щодо внесення змін до статті 29 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, щоб розробити максимально вигідні для обох сторін умови торгівлі, та підтримати економіку України, яка потерпає від війни", - сказав європейський посадовець.
Раніше міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що Єврокомісія ще не надала Раді ЄС пропозиції про "торговельний безвіз" з Україною.
Нагадаємо, що 13 травня 2024 року Рада ЄС після тривалого та напруженого переговорного процесу схвалила продовження пільгової торгівлі з Україною ще на один рік - до 5 червня 2025 року.
Щодо подальшого формату торговельних відносин України з Євросоюзом, були встановлені попередні домовленості, що умови безмитної торгівлі будуть інтегровані в Угоду про асоціацію з ЄС.
У лютому 2025 року перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко на спільному засіданні Єврокомісії та кабінету міністрів України заявила, що перша задача України у 2025 році - це завершити консультації щодо лібералізації торгівлі з ЄС відповідно до ст. 29 Угоди про асоціацію.
У лютому 2025 року міністри АПК Угорщини, Болгарії, Румунії, Словаччини закликали ввести довоєнні квоти на агроімпорт з України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп підняв мито для Китаю до 125%, а для інших країн оголосив перерву та низький тариф
ТОП-НОВИНИ
|Україна готова купити в США великий пакет допомоги, розраховує на це навіть як на гарантію безпеки – Зеленський
|Зеленський назвав «хибним» підхід глави Мінфіну США до угоди про надра
|ПАРЄ просить скерувати заморожені активи РФ у трастовий фонд
|Єврокомісар Кос: Думаю, що ми зможемо до кінця 2025 р. відкрити всі переговорні Кластери
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ПАРЄ просить скерувати заморожені активи РФ у трастовий фонд
|Зеленський про експорт озброєння: Поки не закінчиться війна, працюємо тільки на Україну
|Україна та Японія підписали грантову угоду на $58 мільйонів
|Джерело: ЄС не буде продовжувати «торговельний безвіз» з Україною і поверне довоєнні умови
|Україна просить ЄС продовжити торгові преференції до кінця року – Шмигаль
|Єврокомісар Кос: Думаю, що ми зможемо до кінця 2025 р. відкрити всі переговорні Кластери
|Україна виконала 81% своїх зобов’язань за угодою про асоціацію з Євросоюзом
Бізнес
|Google платить зарплату ШІ-інженерам ще рік після звільнення — щоб вони не йшли до конкурентів
|Попит на електромобілі в Україні в березні зріс на 6% за рахунок вживаних
|Китайський BYD запустив свій преміальний бренд Denza в Європі
|Процесори AMD Instinct встановили новий рекорд серед суперкомп'ютерів
|Audi припиняє експорт до США
|«Нас поглине спам». Запуск AI Overviews від Google обвалив трафік малих сайтів
|Інсайдер: Xiaomi готує власний мобільний процесор на 4-нм техпроцесі TSMC N4P