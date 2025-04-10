Україна та Японія підписали грантову угоду на $58 мільйонів

Україна та Японія підписали грантову угоду, яка дає можливість офіційно розпочати реалізацію четвертої фази Програми екстреного відновлення України.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій за результатами підписання документу віцепрем'єр-міністром із відновлення - міністром розвитку громад та територій України Олексієм Кулебою та головою Офісу Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) в Україні Хідекі Мацунаги.

"Це програма, яку Міністерство розвитку громад та територій впроваджує спільно з JICA. Вже було реалізовано три фази, в рамках яких здійснене швидке реагування на потреби енергетичного, транспортного, аграрного, медичного, освітнього секторів, управління відходами від руйнувань, водовідведення, водопостачання, гуманітарного розмінування. Також забезпечується надання обладнання для комунальних закладів міст та регіонів", - нагадали в Мінгромад.

Відтак, із підписанням грантової угоди співпраця в рамках Програми продовжується.

Фінансування Фази 4 складає $58 млн.

Кулеба зазначив, що з початкуповномасштабної війни Росії проти України Японія надала Україні $12 млрд гуманітарної та фінансової допомоги.

"У Мінрозвитку ми впровадили спільні проєкти на загальну суму близько $700 млн. Це три фази програми екстреного відновлення та проєкт технічної допомоги "Проєкт з екстреного відновлення та реконструкції", - сказав він.

За рахунок нових коштів у рамках Програми екстреного відновлення буде забезпечено надання критичної допомоги по низці напрямків, зокрема гуманітарне розмінування, енергетика, водопостачання, відновлення інфраструктури.

Нагадаємо, в середині лютого Кабінет Міністрів України затвердив проєкт угоди між урядами України та Японії для залучення гранту обсягом 8,8 млрд японських єн, або близько $58 млн.

Раніше стало відомо, що Україна та Японія запустили спільну бізнес-платформу інфраструктурних технологій для відновлення та реконструкції (JUPITeR).

До того перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко повідомляла, що японські компанії активно виходять на український ринок, а урядові організації відкривають свої представництва, і в Україні працює понад 40 японських компаній.