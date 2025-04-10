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АНАЛІТИКА

ПАРЄ заявила про недопущення безкарності РФ за агресію проти України

 

Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо недопущення безкарності Росії за агресію проти України, повідомила член постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Парламентська Асамблея Ради Європи щойно ухвалила надважливу резолюцію - "Російська агресія проти України: необхідність забезпечення відповідальності та недопущення безкарності"! За - 100 голосів", - написала Кравчук у Фейсбуці у середу.

За словами народного депутата, Асамблея чітко назвала речі своїми іменами: Росія продовжує агресію, попри всі спроби зупинити війну гуманітарними кроками.

"Будь-які перемовини про мир, як підкреслює ПАРЄ, мають починатися з гуманітарного виміру: звільнення всіх військовополонених і цивільних, яких утримує РФ, та повернення наших незаконно депортованих дітей", - зазначила Кравчук.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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