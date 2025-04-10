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ПАРЄ заявила про недопущення безкарності РФ за агресію проти України
23:33 09.04.2025 |
Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо недопущення безкарності Росії за агресію проти України, повідомила член постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").
"Парламентська Асамблея Ради Європи щойно ухвалила надважливу резолюцію - "Російська агресія проти України: необхідність забезпечення відповідальності та недопущення безкарності"! За - 100 голосів", - написала Кравчук у Фейсбуці у середу.
За словами народного депутата, Асамблея чітко назвала речі своїми іменами: Росія продовжує агресію, попри всі спроби зупинити війну гуманітарними кроками.
"Будь-які перемовини про мир, як підкреслює ПАРЄ, мають починатися з гуманітарного виміру: звільнення всіх військовополонених і цивільних, яких утримує РФ, та повернення наших незаконно депортованих дітей", - зазначила Кравчук.
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