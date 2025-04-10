ПАРЄ заявила про недопущення безкарності РФ за агресію проти України

"Це захист, це нам буде допомогою після закінчення війни, це гарантія безпеки, що у нас Україна закрита протиповітряною обороною. Багато різних форматів і інструментів, на які ми готові. Ми готові були і 30, і 50 мільярдів знайти на відповідний пакет", - сказав Зеленський.