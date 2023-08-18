Попит на будівництво танкерів у I півріччі зріс у 3,6 раза - дослідження

Загальний обсяг портфеля замовлень на будівництво танкерів у першому півріччі 2023 року зріс у 3,6 раза порівняно з аналогічним періодом 2022 року; попит на нові балкерні судна збільшився на 19,7%, а на контейнеровози - упав у 3,4 раза, ідеться в дослідженні старшої аналітикині сервісу з відстеження та оцінювання суден VesselsValue Ребекки Галанопулос Джонс.

Загальний обсяг замовлень на нові судна знизився, і порівняно з минулим роком їхня кількість не досягла рекордного рівня, що спостерігався в останні два роки. Наразі в портфель додано 466 вантажних суден, що на 23% менше, ніж у 2022 році.

Скорочення кількості замовлень на нові судна, особливо в секторі контейнеровозів, відображає більш слабкі глобальні макроекономічні перспективи, оскільки інтерес до цього вантажного транспорту досяг точки насичення і наразі почав знижуватися, зазначає експерт. Ставки для цього сектора впали і зараз починають стабілізуватися порівняно з історичними максимумами 2022 року. Кількість контрактів на контейнеровози скоротилася з 295 у I півріччі минулого року до 86 цього року.

Водночас, незважаючи на прагнення до більш екологічних джерел енергії, що призвело торік до збільшення кількості замовлень на LNG-судна, кількість контрактів на будівництво нових танкерів знову збільшилася, а на газовози - скоротилася в 2,8 раза, до 32. Греція знову посіла перше місце за заявками на нафтові судна, розмістивши майже половину з них - 47,9%, потім іде Японія з 31,6% і ОАЕ - 6,9%.

"Після затишшя в I півріччі 2022 року попит на танкери відродився, а доходи зміцнилися завдяки зміні торгових маршрутів і зростанню попиту на тонно-милі через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну", - пояснює експерт. За розглянутий період було підписано 120 контрактів на нові судна. Основними з них є 10 танкерів LR2 дедвейтом 115 тис. тонн по $62 млн для грецької Dynacom Tankers, які планують побудувати на верфі Dalian Shipbuilding і поставити у 2025-2026 роках.

Цього року за замовленнями в газовому секторі лідирує Японія, підтверджено 18 контрактів, або 30% усього обсягу. Більшість із них стосувалася великих газовозів місткістю 174 тис. куб. метрів. Друге місце посідає Греція з 13 договорами, 16,6%, на третьому місці Сінгапур з 6 позиціями (6%). У січні вартість Large LNG досягла історичного максимуму в $257,4 млн і залишалася вищою за $250 млн до кінця першої половини року. Наприкінці червня планка піднялася ще вище: NYK Line замовила два Large LNG місткістю 174 тис. куб. м за $261,3 млн кожен. Вони будуть побудовані Hyundai Mipo і доставлені в 2026-2027рр.

Старий балкерний флот, екологічні вимоги та високі ставки останнім часом також викликали інтерес до будівництва нових суден у цьому секторі, оскільки площі на верфях стають доступними, а замовлення на нові контейнери скорочуються. Так, кількість контрактів тут зросла на 20%, до 200. Вартість нових замовлень на суховантажі в першій половині року помітно збільшилася. Наприклад, ціни на Panamax дедвейтом 82 тис. тонн зросли приблизно на 10,3% - до $37,6 млн.

Загалом перше місце як найпопулярніший вибір для будівництва нових суден посіли китайські верфі: на них у першому півріччі було розміщено 279 замовлень, або близько 62,1% від загального обсягу, причому більшість припала на балкери. Південна Корея завоювала друге місце - 27% і 121 заявка. Японія знову опинилася на третьому місці з показником 8,9%, хоча ця частка знизилася з 14,8% минулого року. На в'єтнамські верфі припадало близько 1,3% замовлень, а на Філіппіни - 0,6%.