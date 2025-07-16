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ЗМІ: Франція не братиме участі у схемі закупівлі зброї США для України Європою
09:56 16.07.2025 |
Про це йдеться у матеріалі Politico, передає "Європейська правда".
В Овальному кабінеті генсек НАТО Марк Рютте назвав чотири країни Північної Європи на додаток до Великої Британії та Нідерландів, які підтримують план постачання американської зброї в Україну.
Франція, президент якої Емманюель Макрон вже давно наполягає на тому, щоб європейці розбудовували власну оборонно-промислову базу за рахунок закупівель на місцях, була помітною прогалиною в цьому списку.
За словами двох французьких посадовців, обізнаних з цим питанням, Париж не приєднається до ініціативи щодо купівлі американської зброї саме з цієї причини.
Французький уряд також намагається збільшити власні витрати на оборону, намагаючись скоротити бюджетні видатки і стримати його приголомшливий дефіцит.
Але з огляду на обмеженість європейських виробничих потужностей, уряд канцлера Німеччини Фрідріха Мерца вважає, що купівля американської зброї є одним з єдиних способів швидко забезпечити Україну необхідним озброєнням.
14 липня президент США Дональд Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.
Премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна не буде брати участі в проєкті США з закупівлі американської зброї для України через НАТО.
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