Президент Економічної ради ООН: Російська агресія спричинила у світі ефект цунамі

Повномасштабне вторгнення РФ спричинило глобальну продовольчу кризу, масові переміщення людей та серйозно ускладнило досягнення Цілей сталого розвитку - попри це українська економіка демонструє стійкість.

Про це у коментарі власному кореспондентові Укрінформу в Нью-Йорку сказав президент Економічної та соціальної ради ООН (ЕКОСОР), постпред Канади Боб Рей.

«Вторгнення в Україну від самого початку спричинило негайну міжнародну продовольчу кризу, яка миттєво підвищила ціни на їжу для мільярдів людей», - зазначив дипломат, відповідаючи на запитання про те, як російська агресія вплинула на досягнення Цілей сталого розвитку

Він нагадав, що війна призвела до переміщення мільйонів людей - як всередині України, так і за її межами: «Отже, населення України значно скоротилося. І постало велике питання: як допомогти людям впоратися з такою масштабною примусовою міграцією».

За словами Рея, наслідки того, що вчинила і досі чинить Росія, «для світової економіки є послідовно негативними».

Міжнародні організації мусять робити все можливе, «аби люди мали достатньо їжі, аби ціни були доступними», - зазначив він.

На його переконання, спричинена цим інфляція мала «глибоко негативний» вплив, хоча нині вона спадає.

«Усе це доказ старого вірша, написаного понад 400 років тому британським поетом (Джоном Донном, - ред.), у якому сказано: жодна людина не є островом; кожна людина є частиною материка, великого світу», - сказав президент ЕКОСОР.

Події мають значно ширші наслідки, ніж ми часто усвідомлюємо, зауважив він, додавши: «І я б не назвав це ефектом кіл на воді - це радше ефект цунамі, з огляду на той вплив, який це мало і має досі».

Водночас Рей наголосив, що глобальна економіка є стійкою.

«Українська економіка - стійка. Український народ - стійкий. І, сподіваюся, стійкість друзів України також буде достатньою, аби Україна змогла досягти успіху у своїй самообороні», - резюмував дипломат.