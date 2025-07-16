Фінансові новини
- |
- 16.07.25
- |
- 13:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Президент Економічної ради ООН: Російська агресія спричинила у світі ефект цунамі
09:03 16.07.2025 |
Повномасштабне вторгнення РФ спричинило глобальну продовольчу кризу, масові переміщення людей та серйозно ускладнило досягнення Цілей сталого розвитку - попри це українська економіка демонструє стійкість.
Про це у коментарі власному кореспондентові Укрінформу в Нью-Йорку сказав президент Економічної та соціальної ради ООН (ЕКОСОР), постпред Канади Боб Рей.
«Вторгнення в Україну від самого початку спричинило негайну міжнародну продовольчу кризу, яка миттєво підвищила ціни на їжу для мільярдів людей», - зазначив дипломат, відповідаючи на запитання про те, як російська агресія вплинула на досягнення Цілей сталого розвитку
Він нагадав, що війна призвела до переміщення мільйонів людей - як всередині України, так і за її межами: «Отже, населення України значно скоротилося. І постало велике питання: як допомогти людям впоратися з такою масштабною примусовою міграцією».
За словами Рея, наслідки того, що вчинила і досі чинить Росія, «для світової економіки є послідовно негативними».
Міжнародні організації мусять робити все можливе, «аби люди мали достатньо їжі, аби ціни були доступними», - зазначив він.
На його переконання, спричинена цим інфляція мала «глибоко негативний» вплив, хоча нині вона спадає.
«Усе це доказ старого вірша, написаного понад 400 років тому британським поетом (Джоном Донном, - ред.), у якому сказано: жодна людина не є островом; кожна людина є частиною материка, великого світу», - сказав президент ЕКОСОР.
Події мають значно ширші наслідки, ніж ми часто усвідомлюємо, зауважив він, додавши: «І я б не назвав це ефектом кіл на воді - це радше ефект цунамі, з огляду на той вплив, який це мало і має досі».
Водночас Рей наголосив, що глобальна економіка є стійкою.
«Українська економіка - стійка. Український народ - стійкий. І, сподіваюся, стійкість друзів України також буде достатньою, аби Україна змогла досягти успіху у своїй самообороні», - резюмував дипломат.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд обрав запобіжний захід Шабуніну – особисте зобов'язання
|Україна в ЄС: у ЄП закликали відкрити переговорні кластери
|Шмигаль написав заяву про відставку
|ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист для українців до 2027 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Експрем'єр Чехії у разі повернення до влади хоче скасувати снарядну ініціативу для України
|Інфляція у США зросла найшвидшими темпами з початку року через мита Трампа
|Італія не планує купувати у США озброєння для України, але має намір забезпечити логістику
|Німецька оборонна компанія Quantum Systems отримає 10% в українській Frontline з опціоном до 25%
|WP: У Росії бояться, що Путін переграє сам себе
|Саудівська Аравія відкриє ринок нерухомості для іноземців
Бізнес
|Скандал із субсидіями на електромобілі в Китаї: BYD і Chery безпідставно отримали мільйони від держави
|Пентагон виділив $200 млн на Grok від xAI після скандалу «MechaHitler»
|В Європі створюють скляний квантовий процесор
|Керівник Ryanair назвав «божевільною» ініціативу Європарламенту про права на ручну поклажу
|Технологія мегаватної зарядки BYD скоро вийде за межі Китаю
|Tesla втрачає позиції в Китаї: продажі впали на 30%, конкуренти наступають
|Український венчурний фонд направить €50 мільйонів на підтримку стартапів