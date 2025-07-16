Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Президент Економічної ради ООН: Російська агресія спричинила у світі ефект цунамі

 

Повномасштабне вторгнення РФ спричинило глобальну продовольчу кризу, масові переміщення людей та серйозно ускладнило досягнення Цілей сталого розвитку - попри це українська економіка демонструє стійкість.

Про це у коментарі власному кореспондентові Укрінформу в Нью-Йорку сказав президент Економічної та соціальної ради ООН (ЕКОСОР), постпред Канади Боб Рей.

«Вторгнення в Україну від самого початку спричинило негайну міжнародну продовольчу кризу, яка миттєво підвищила ціни на їжу для мільярдів людей», - зазначив дипломат, відповідаючи на запитання про те, як російська агресія вплинула на досягнення Цілей сталого розвитку

Він нагадав, що війна призвела до переміщення мільйонів людей - як всередині України, так і за її межами: «Отже, населення України значно скоротилося. І постало велике питання: як допомогти людям впоратися з такою масштабною примусовою міграцією».

За словами Рея, наслідки того, що вчинила і досі чинить Росія, «для світової економіки є послідовно негативними».

Міжнародні організації мусять робити все можливе, «аби люди мали достатньо їжі, аби ціни були доступними», - зазначив він.

На його переконання, спричинена цим інфляція мала «глибоко негативний» вплив, хоча нині вона спадає.

«Усе це доказ старого вірша, написаного понад 400 років тому британським поетом (Джоном Донном, - ред.), у якому сказано: жодна людина не є островом; кожна людина є частиною материка, великого світу», - сказав президент ЕКОСОР.

Події мають значно ширші наслідки, ніж ми часто усвідомлюємо, зауважив він, додавши: «І я б не назвав це ефектом кіл на воді - це радше ефект цунамі, з огляду на той вплив, який це мало і має досі».

Водночас Рей наголосив, що глобальна економіка є стійкою.

«Українська економіка - стійка. Український народ - стійкий. І, сподіваюся, стійкість друзів України також буде достатньою, аби Україна змогла досягти успіху у своїй самообороні», - резюмував дипломат.
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8211
  0,0144
 0,03
EUR
 1
 48,8031
  0,0942
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3887  0,02 0,06 41,9991  0,01 0,03
EUR 48,3774  0,22 0,44 49,1035  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8350  0,02 0,06 41,8450  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес