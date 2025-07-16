Україна отримала перші бронетранспортери Patria 6×6 від Латвії

Україна отримала від Латвії першу партію бронетранспортерів Patria 6×6, які стали частиною нового пакета військової допомоги. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль після розмови зі своєю латвійською колегою.

Згідно з домовленістю, загалом Україна отримає 42 одиниці такої та іншої техніки на загальну суму близько 70 мільйонів євро. Повідомляється, що перша партія бронетранспортерів Patria уже прибула в Україну, а наступна прибуде найближчим часом.

Patria 6×6 - це сучасна багатоцільова бойова машина, розроблена фінською компанією Patria, яка має максимальну вагу до 24 тонн, з яких 8,5 тонни це бойове навантаження. Вона обладнана турбодизельним двигуном потужністю 400 к.с. та незалежною підвіскою коліс.

Основне призначення техніки - транспортування особового складу та озброєння, а також виконання тактичних завдань у складних бойових умовах. Patria 6×6 здатен долати пересічену місцевість, водні перешкоди та рухатися зі швидкістю до 100 км/год по дорогах. Запас ходу машини становить до 700 км без дозаправлення. В основі конструкції - модульний принцип, що дозволяє адаптувати машину для виконання різних функцій: від перевезення військових до встановлення бойових модулів.

Patria 6×6 має базовий захист по міжнародному стандарту STANAG, який забезпечує захист від стрілецької зброї, артилерійських уламків і вибухів мін. За потреби техніку можна модернізувати навісною бронею для підвищеного рівня захисту. Десантний відсік розрахований на 10 військовослужбовців, що робить машину зручною для оперативного використання.

За попередньою інформацією, рішення про передачу бронетранспортерів Patria було ухвалене латвійським Міноборони 10 лютого 2025 року. Тоді повідомлялося, що ця бронетехніка латвійського виробництва надійде до України протягом 2025 року.