Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна отримала перші бронетранспортери Patria 6×6 від Латвії

Україна отримала перші бронетранспортери Patria 6&#215;6 від Латвії

 

Україна отримала від Латвії першу партію бронетранспортерів Patria 6×6, які стали частиною нового пакета військової допомоги. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль після розмови зі своєю латвійською колегою.

Згідно з домовленістю, загалом Україна отримає 42 одиниці такої та іншої техніки на загальну суму близько 70 мільйонів євро. Повідомляється, що перша партія бронетранспортерів Patria уже прибула в Україну, а наступна прибуде найближчим часом.

Patria 6×6 - це сучасна багатоцільова бойова машина, розроблена фінською компанією Patria, яка має максимальну вагу до 24 тонн, з яких 8,5 тонни це бойове навантаження. Вона обладнана турбодизельним двигуном потужністю 400 к.с. та незалежною підвіскою коліс.

Основне призначення техніки - транспортування особового складу та озброєння, а також виконання тактичних завдань у складних бойових умовах. Patria 6×6 здатен долати пересічену місцевість, водні перешкоди та рухатися зі швидкістю до 100 км/год по дорогах. Запас ходу машини становить до 700 км без дозаправлення. В основі конструкції - модульний принцип, що дозволяє адаптувати машину для виконання різних функцій: від перевезення військових до встановлення бойових модулів.

Patria 6×6 має базовий захист по міжнародному стандарту STANAG, який забезпечує захист від стрілецької зброї, артилерійських уламків і вибухів мін. За потреби техніку можна модернізувати навісною бронею для підвищеного рівня захисту. Десантний відсік розрахований на 10 військовослужбовців, що робить машину зручною для оперативного використання.

За попередньою інформацією, рішення про передачу бронетранспортерів Patria було ухвалене латвійським Міноборони 10 лютого 2025 року. Тоді повідомлялося, що ця бронетехніка латвійського виробництва надійде до України протягом 2025 року.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Латвія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8211
  0,0144
 0,03
EUR
 1
 48,8031
  0,0942
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3887  0,02 0,06 41,9991  0,01 0,03
EUR 48,3774  0,22 0,44 49,1035  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8350  0,02 0,06 41,8450  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес