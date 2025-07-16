Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Фінляндії набула чинності заборона купувати нерухомість росіянам і білорусам

 

Із вівторка у Фінляндії набув чинності закон, який забороняє купівлю нерухомості громадянам Росії та Білорусі з міркувань національної безпеки.

Про це повідомив на Х міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, пише "Європейська правда".

Хяккянен наголосив, що заборона купувати нерухомість росіянам і білорусам мала бути запроваджена ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Я дуже задоволений, що цей закон нарешті ухвалено і він набуває чинності сьогодні. Йдеться про зміцнення безпеки Фінляндії та готовність до всіх засобів впливу", - додав він.

Фінський парламент у квітні ухвалив закон, що дає змогу оборонному відомству блокувати угоди з нерухомістю для осіб або організацій, чия держава розв'язала загарбницьку війну або може становити загрозу безпеці Фінляндії.

На основі закону уряд Фінляндії підготував постанову, в якій уточнив, що державами, які підпадають під його дію, є Росія та Білорусь.

Перед ухваленням у квітні закону фінське законодавство дозволяло блокувати продаж нерухомості росіянам на підставі рішення Міністерства оборони в кожному конкретному випадку, якщо це несе ризики для нацбезпеки.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8211
  0,0144
 0,03
EUR
 1
 48,8031
  0,0942
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3887  0,02 0,06 41,9991  0,01 0,03
EUR 48,3774  0,22 0,44 49,1035  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8350  0,02 0,06 41,8450  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес