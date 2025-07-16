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У Фінляндії набула чинності заборона купувати нерухомість росіянам і білорусам
09:09 16.07.2025 |
Із вівторка у Фінляндії набув чинності закон, який забороняє купівлю нерухомості громадянам Росії та Білорусі з міркувань національної безпеки.
Про це повідомив на Х міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, пише "Європейська правда".
Хяккянен наголосив, що заборона купувати нерухомість росіянам і білорусам мала бути запроваджена ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
"Я дуже задоволений, що цей закон нарешті ухвалено і він набуває чинності сьогодні. Йдеться про зміцнення безпеки Фінляндії та готовність до всіх засобів впливу", - додав він.
Фінський парламент у квітні ухвалив закон, що дає змогу оборонному відомству блокувати угоди з нерухомістю для осіб або організацій, чия держава розв'язала загарбницьку війну або може становити загрозу безпеці Фінляндії.
На основі закону уряд Фінляндії підготував постанову, в якій уточнив, що державами, які підпадають під його дію, є Росія та Білорусь.
Перед ухваленням у квітні закону фінське законодавство дозволяло блокувати продаж нерухомості росіянам на підставі рішення Міністерства оборони в кожному конкретному випадку, якщо це несе ризики для нацбезпеки.
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