У Фінляндії набула чинності заборона купувати нерухомість росіянам і білорусам

Із вівторка у Фінляндії набув чинності закон, який забороняє купівлю нерухомості громадянам Росії та Білорусі з міркувань національної безпеки.

Про це повідомив на Х міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, пише "Європейська правда".

Хяккянен наголосив, що заборона купувати нерухомість росіянам і білорусам мала бути запроваджена ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Я дуже задоволений, що цей закон нарешті ухвалено і він набуває чинності сьогодні. Йдеться про зміцнення безпеки Фінляндії та готовність до всіх засобів впливу", - додав він.

Фінський парламент у квітні ухвалив закон, що дає змогу оборонному відомству блокувати угоди з нерухомістю для осіб або організацій, чия держава розв'язала загарбницьку війну або може становити загрозу безпеці Фінляндії.

На основі закону уряд Фінляндії підготував постанову, в якій уточнив, що державами, які підпадають під його дію, є Росія та Білорусь.

Перед ухваленням у квітні закону фінське законодавство дозволяло блокувати продаж нерухомості росіянам на підставі рішення Міністерства оборони в кожному конкретному випадку, якщо це несе ризики для нацбезпеки.