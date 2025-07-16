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Спікер Джонсон всупереч позиції адміністрації Трампа вимагає розсекретити досьє Епштейна
09:05 16.07.2025 |
Спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав Міністерство юстиції оприлюднити всі матеріали у справі фінансиста Джеффрі Епштейна, який помер у в'язниці, де відбував покарання через сексуальну експлуатацію неповнолітніх.
Про це спікер заявив у інтерв'ю консервативному коментатору Бенні Джонсону повідомляє Укрінформ з посиланням на Politico.
У липні адміністрація президента Дональда Трампа відмовилася оприлюднити інформацію щодо смерті Епштейна, а Міністерство юстиції та ФБР дійшли висновку, що немає доказів того, що він мав «список клієнтів» або був убитий у своїй тюремній камері. У вівторок у другій половині дня республіканці заблокували голосування в Палаті представників, якого домагалися демократи, щодо вимоги до Білого дому оприлюднити документи.
В інтерв'ю, опублікованому незабаром після голосування, Джонсон сказав, що він «за прозорість».
«Це дуже делікатне питання, але все має бути оприлюднено - нехай люди самі вирішують», - сказав спікер.
Він також закликав генеральну прокурорку Пем Бонді пояснити її попередні заяви щодо так званого «списку клієнтів» Епштейна.
«Я думаю, що вона говорила про документи, які, наскільки я зрозумів, лежать у неї на столі. Не знаю, чи йшлося конкретно про список, але вона має вийти і все пояснити», - наголосив спікер.
У лютому Бонді заявила, що в її розпорядженні є досьє справи Епштейна, яке містить документ із «гучними іменами», причетними до сексуальних злочинів. Проте на засіданні уряду в липні заперечила, що в неї є такий список.
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