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АНАЛІТИКА

Спікер Джонсон всупереч позиції адміністрації Трампа вимагає розсекретити досьє Епштейна

 

Спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав Міністерство юстиції оприлюднити всі матеріали у справі фінансиста Джеффрі Епштейна, який помер у в'язниці, де відбував покарання через сексуальну експлуатацію неповнолітніх.

Про це спікер заявив у інтерв'ю консервативному коментатору Бенні Джонсону повідомляє Укрінформ з посиланням на Politico.

У липні адміністрація президента Дональда Трампа відмовилася оприлюднити інформацію щодо смерті Епштейна, а Міністерство юстиції та ФБР дійшли висновку, що немає доказів того, що він мав «список клієнтів» або був убитий у своїй тюремній камері. У вівторок у другій половині дня республіканці заблокували голосування в Палаті представників, якого домагалися демократи, щодо вимоги до Білого дому оприлюднити документи.

В інтерв'ю, опублікованому незабаром після голосування, Джонсон сказав, що він «за прозорість».

«Це дуже делікатне питання, але все має бути оприлюднено - нехай люди самі вирішують», - сказав спікер.

Він також закликав генеральну прокурорку Пем Бонді пояснити її попередні заяви щодо так званого «списку клієнтів» Епштейна.

«Я думаю, що вона говорила про документи, які, наскільки я зрозумів, лежать у неї на столі. Не знаю, чи йшлося конкретно про список, але вона має вийти і все пояснити», - наголосив спікер.

У лютому Бонді заявила, що в її розпорядженні є досьє справи Епштейна, яке містить документ із «гучними іменами», причетними до сексуальних злочинів. Проте на засіданні уряду в липні заперечила, що в неї є такий список.
Ключові теги: США
 

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