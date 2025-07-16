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АНАЛІТИКА

Трамп оголосив про торговельну угоду з Індонезію: домовились про зниження мита до 19%

 

Дональд Трамп повідомив, що США домовились про нову торговельну угоду з Індонезією. Вона передбачає відсутність мит на американський експорт до Індонезії, а також зобов'язання Джакарти закупити енергоресурсів на $15 млрд, сільгосппродукції - $4,5 млрд та 50 літаків Boeing.

Своєю чергою США запровадять мито на індонезійські товари у розмірі 19%, повідомляє Reuters з посиланням на заяви Трампа журналістам та на його допис у Truth Social. Повний текст заяви від уряду Індонезії очікується найближчим часом, підтвердили у міністерстві економіки країни.

Індонезія - відносно невеликий торговельний партнер США з обсягом товарообігу менше $40 млрд на рік. При цьому, минулого року американський експорт до країни зріс на 3,7%, імпорт - на 4,8%, сформувавши дефіцит у $18 млрд. Основні категорії імпорту - пальмова олія, електроніка, взуття, гума та морепродукти.

Торговельна політика Трампа

Як повідомлялося, на початку липня президент США Дональд Трамп почав розсилати листи лідерам країн з попередженням про підвищення мит з 1 серпня.

Зокрема, він попередив про запровадження нових 30% мит на товари з ЄС, які почнуть діяти з цієї дати, якщо сторонам не вдасться досягти іншої угоди. Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у відповідь попередила, що запровадження мит порушить ключові трансатлантичні ланцюги поставок, що зашкодить бізнесу та споживачам по обидва боки Атлантики.

Крім того, у Єврокомісії підготували торговельні контрзаходи проти США на 72 мільярди євро, включаючи авіатехніку Boeing, алкоголь, автівки, продукти харчування, електроніку та медичне обладнання.

Нагадаємо, ще 2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 10% на весь імпорт товарів у США. Додаткові тарифи були анонсовані проти 74 країн та ЄС, з якими США має від'ємне сальдо зовнішньоторгівельного балансу. Зокрема, щодо Індонезії вони спочатку мали становити 34%.

Загалом тарифна політика адміністрації Трампа передбачає запровадження мит на товари з десятків країн. Крім того, США готують мито на імпорт мід іна рівні 50%.

Очікується також нове загальне мито для усіх країн на фармацевтику. Спочатку - на "низькому рівні" з метою дати бізнесу час на перенесення виробництва до США, після чого тариф буде суттєво підвищено.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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