На Волл-стріт відновили торгівлю російським боргом, – Reuters

Кілька великих банків Волл-стріт останніми днями почали пропонувати сприяння торгівлі російським боргом, даючи інвесторам шанс позбутися активів, які на Заході вважають токсичними.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на банківські документи.

Як зазначили інвестор, який володіє російськими цінними паперами, і двоє банківських джерел, більшість американських і європейських банків відмовилися від торгівлі російським боргом у червні після того, як Міністерство фінансів США заборонило американським інвесторам купувати будь-які російські цінні папери в межах економічних санкцій.

У липні Мінфін дозволив торгівлю російськими паперами, після чого найбільші компанії з Волл-стріт обережно повернулися на ринок російських державних і корпоративних облігацій, про що свідчать листи клієнтам та повідомлення від шести банків.

Серед банків, які зараз працюють на цьому ринку: JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp , Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, Barclays Plc і Jefferies Financial Group Inc.

За даними агентства, частина банків пропонує клієнтам допомогу виключно у продажу російських паперів, частина - й інші види угод, які допоможуть зменшити частку російських активів.

У деяких випадках банки просять інвесторів до угоди підписати документи, що дозволяють банку скасувати операцію, якщо розрахунок не відбудеться і існує ризик, що банк залишиться з російськими паперами на рахунках, пише Reuters з посиланням на документи та джерело серед інвесторів.

Джерела в Deutsche Bank повідомили, що банк торгує облігаціями для клієнтів лише за запитом і в кожному конкретному випадку для подальшого зниження ризику щодо РФ або своїх клієнтів за межами США, але не буде займатися новими операціями.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну в обігу перебували російські суверенні бонди на близько $40 млрд, із них приблизно половина належала іноземним фондам. Після початку війни інвестори у російські активи опинилися у скрутному становищі - вартість паперів різко впала, покупці зникли, а санкції ускладнили торгівлю, пише Reuters.

У травні американські законодавці попросили JPMorgan і Goldman Sachs Group Inc надати інформацію про торгівлю російським боргом, заявивши, що це може підірвати санкції. Наступного місяця Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США заборонило фінансовим менеджерам США купувати будь-який російський борг або акції на вторинних ринках, що спонукало банки припинити торгівлю.

22 липня Мінфін надав додаткові вказівки, щоб допомогти врегулювати страхові виплати за дефолтом за російськими облігаціями. Також уточнюється, що банки можуть сприяти, клірингу та розрахункам за транзакціями російських цінних паперів, якщо це допоможе американським власникам згорнути свої позиції.

Європейські регулятори також пом'якшили правила, щоб дозволити інвесторам мати справу з російськими активами.