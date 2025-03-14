Розвідка США вважає, що Путін не відмовився від планів загарбати Україну - WP

Засекречені доповіді американської розвідки ставлять під сумнів готовність Володимира Путіна припинити війну проти України, стверджуючи, що російський диктатор не відмовився від своєї максималістської мети - домінування над всією Україною.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на джерела, знайомі з аналізом, передає Укрінформ.

Ці доповіді не мають на меті оцінити дипломатичні зусилля президента Дональда Трампа, спрямовані на припинення війни в Україні, або перспективи пропозиції про 30-денне припинення вогню. Але вони підкреслюють важке завдання, яке стоїть перед Трампом і його командою національної безпеки, і ставлять питання про те, чи правильно Білий дім розуміє готовність Путіна шукати миру, зазначає видання.

Так, за словами співрозмовника, який говорив на умовах анонімності, в одній із секретних доповідей від 6 березня, поширених серед політиків адміністрації Трампа, йдеться про те, що Путін, як і раніше, налаштований тримати Київ під своїм впливом. Деякі нинішні та колишні американські посадовці заявили, що російський лідер, навіть якщо погодиться на тимчасове перемир'я, використає його для перепочинку та переозброєння своїх військ - і, швидше за все, порушить умови угоди, влаштувавши провокацію, в якій він звинуватить Україну. Інші посадовці визнали, що немає жодних ознак того, що Путін відступив у вимозі повернути Україну в російську орбіту впливу.

Один із чиновників вважає, що розрахунки Путіна можуть змінитися, якщо ситуація для нього почне погіршуватися.

Деякі аналітики зазначають, що переговори можуть мати позитивний результат, якщо Вашингтон і Європа правильно розіграють свої карти. «Щоб Путін припинив воювати, він повинен думати, що може перемогти в переговорах. Але це не означає, що він переможе. Ключем до укладення вигідної і тривалої угоди про припинення вогню буде створення безпекових механізмів для України, які дозволять їй відновити свою військову міць і стримати новий напад», - сказав колишній співробітник американської розвідки і експерт з питань Росії в Carnegie Russia Eurasia Center Ерік Чіарамелла.

Хоча неясно, чи був Трамп особисто ознайомлений зі звітом розвідки від 6 березня, співрозмовник зауважив, що це тип аналізу, який традиційно доводиться до відома президента.

За словами іншої особи, знайомої з цим питанням, деякі оцінки США щодо непоступливості Путіна, схоже, дратують Трампа. Дійсно, Трамп нещодавно підняв питання про можливість введення нових жорстких санкцій проти Росії, якщо вона відмовиться погодитися припинити війну.

Тим часом представник європейської розвідки, посилаючись на розвідувальні дані, зібрані за останній місяць, заявив, що офіційні особи в Москві вважають, що Трамп слабкий, в нього немає принципів і він може бути схильний до маніпуляцій. Представник європейської розвідки заявив, що якщо буде досягнуто постійного припинення вогню, Москва, ймовірно, повернеться до «гібридних» або невійськових засобів підриву України. Ці засоби включають економічний і дипломатичний примус, проникнення в українські еліти, ділові кола, служби безпеки і Збройні сили, а також вплив через російську церкву в Україні, сказав чиновник. Російські лідери, зокрема, вже давно називають Зеленського «маріонеткою Заходу» і намагаються підірвати його легітимність.