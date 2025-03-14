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АНАЛІТИКА

У ЄС розповіли, кого з росіян виключили з санкційних списків під тиском Угорщини – джерело

 

Із санкційних списків ЄС були виключені імена колишнього керівника одного з найбільших виробників мінеральних добрив "Єврохім" Владіміра Рашевського, сестри російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлової, бізнесмена В'ячеслава Моше Кантора, а також міністра спорту РФ Михаїла Дегтярьова.

Про це "Європейській правді" повідомив європейський дипломат на умовах анонімності.

Як зазначив співрозмовник "ЄП", у випадку з Рашевським домовленість про виключення його зі списку була досягнута ще минулого тижня і не викликала суперечок і розбіжностей.

Варто зазначити, що у липні минулого року Суд ЄС задовольнив позов Рашевського про виключення із санкційного списку ЄС.

Михаїл Дегтярьов перебуває під санкціями ЄС з 2014 року за підтримку проросійських бойовиків так званої "ДНР". Наразі понад двадцять країн запровадили проти нього персональні санкції за підтримку вторгнення в Україну.

Сестра олігарха Усманова Гульбахор Ісмаїлова, за даними низки ЗМІ, володіє частиною його іноземних активів, а В'ячеслава Моше Кантора називають російським олігархом, який має тісні зв'язки з кремлівським правителем Владіміром Путіним.

Раніше джерело "ЄП" повідомило, що посли ЄС у п'ятницю погодили продовження низки санкцій ЄС проти Росії після того, як вдалось досягти домовленості з Угорщиною, що мала намір заблокувати рішення.

Агентство Bloomberg повідомляло, що Будапешт зняв заперечення після того, як за його наполягання із санкційного списку були виключені троє людей.

 

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