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У ЄС розповіли, кого з росіян виключили з санкційних списків під тиском Угорщини – джерело
12:12 14.03.2025 |
Із санкційних списків ЄС були виключені імена колишнього керівника одного з найбільших виробників мінеральних добрив "Єврохім" Владіміра Рашевського, сестри російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлової, бізнесмена В'ячеслава Моше Кантора, а також міністра спорту РФ Михаїла Дегтярьова.
Про це "Європейській правді" повідомив європейський дипломат на умовах анонімності.
Як зазначив співрозмовник "ЄП", у випадку з Рашевським домовленість про виключення його зі списку була досягнута ще минулого тижня і не викликала суперечок і розбіжностей.
Варто зазначити, що у липні минулого року Суд ЄС задовольнив позов Рашевського про виключення із санкційного списку ЄС.
Михаїл Дегтярьов перебуває під санкціями ЄС з 2014 року за підтримку проросійських бойовиків так званої "ДНР". Наразі понад двадцять країн запровадили проти нього персональні санкції за підтримку вторгнення в Україну.
Сестра олігарха Усманова Гульбахор Ісмаїлова, за даними низки ЗМІ, володіє частиною його іноземних активів, а В'ячеслава Моше Кантора називають російським олігархом, який має тісні зв'язки з кремлівським правителем Владіміром Путіним.
Раніше джерело "ЄП" повідомило, що посли ЄС у п'ятницю погодили продовження низки санкцій ЄС проти Росії після того, як вдалось досягти домовленості з Угорщиною, що мала намір заблокувати рішення.
Агентство Bloomberg повідомляло, що Будапешт зняв заперечення після того, як за його наполягання із санкційного списку були виключені троє людей.
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