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АНАЛІТИКА

Китай і Росія вимагають скасувати всі «протиправні санкції» проти Ірану

 

Китай, Іран та Росія вважають, що дипломатична взаємодія на основі принципу взаємної поваги є єдиним варіантом врегулювання ядерної проблеми Ірану, і вимагають скасувати всі «протиправні односторонні санкції» проти Тегерана.

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі у Пекіні представників трьох країн, передає Укрінформ із посиланням на МЗС КНР.

«Китай, Росія та Іран провели поглиблені дискусії щодо поточної ситуації навколо іранської ядерної проблеми та скасування санкцій. Три країни наголосили на необхідності припинення всіх протиправних односторонніх санкцій», - ідеться в заяві.

Пекін, Москва і Тегеран переконані, що єдиним життєздатним і практичним варіантом врегулювання є політична та дипломатична взаємодія і діалог на основі принципу взаємної поваги.

«Три країни підкреслили, що відповідні сторони мають взяти на себе зобов'язання усунути першопричину нинішнього стану справ та відмовитися від санкцій, тиску чи погроз силою», - зазначається в документі.

Наголошується, що Китай і Росія привітали повторну заяву Ірану про виключно мирні цілі його ядерної програми, а також готовність Тегерана дотримуватися своїх зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) та іншими міжнародними угодами і продовжувати співпрацювати з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Зустріч у Пекіні проходила під головуванням заступника міністра закордонних справ КНР Ма Чжаосюя за участю заступників очільників МЗС Росії та Ірану Сергія Рябкова і Казема Гарібабаді.

МАГАТЕ і західні аналітики стверджують, що Іран збагачує уран до рівня, якого досягають лише країни, що прагнуть отримати ядерну зброю. Тегеран зі свого боку стверджує, що його програма спрямована на мирні цілі, хоча останнім часом окремі його офіційні особи дедалі частіше погрожують розробити ядерну бомбу.

Сполучені Штати й Ізраїль попередили, що ніколи не дозволять Ірану отримати ядерний арсенал, а адміністрація президента Дональда Трампа розпочала політику максимального тиску на іранський режим, аби змусити його відмовитися від своїх намірів створити ядерну зброю.
 

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