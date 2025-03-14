Китай пропонує п’ять пунктів для врегулювання ядерної проблеми Ірану

Міністр закордонних справ КНР Ван Ї на переговорах з учасниками Пекінської зустрічі між Китаєм, Росією та Іраном висунув пропозицію із п'яти пунктів для врегулювання іранської ядерної проблеми.

Про це повідомили в МЗС КНР, передає Укрінформ.

Передусім Пекін закликає всі сторони залишатися відданими мирному врегулюванню суперечок політико-дипломатичними засобами та протистояти застосуванню сили і «незаконних» санкцій.

По-друге, дотримуватися балансу між нерозповсюдженням ядерної зброї та мирним використанням ядерної енергії, у рамках чого Іран повинен продовжувати дотримуватись зобов'язання не розробляти ядерну зброю, а інші країни - поважати право Ірану на використання ядерної енергії у мирних цілях.

Третім має стати поновлення дії Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), угоди, підписаної у 2015 році між Іраном та п'ятьма країнами-постійними членами Ради Безпеки ООН, Німеччиною і ЄС щодо іранської ядерної програми, для чого Сполучені Штати повинні якнайшвидше повернутися до переговорів.

По-четверте, Китай закликає утриматися від тиску РБ ООН на Іран через його ядерну програму та не ініціювати нових санкцій, натомість зосередитись на діалозі і дипломатії.

У п'ятому пункті Пекін закликає дотримуватися принципу поетапного й рівного прогресу у вирішенні іранської ядерної проблеми.

«Як постійний член РБ ООН і сторона СВПД, Китай підтримуватиме зв'язок і координацію з усіма країнами, активно сприятиме мирним переговорам та відіграватиме конструктивну роль для якнайшвидшого відновлення консультацій», - заявив Ван Ї.

Угода 2015 року, укладена за участі тодішнього президента США Барака Обами між Тегераном і великими країнами, обіцяла пом'якшення антиіранських санкцій в обмін на обмеження Тегераном своєї ядерної програми.

Іранська сторона дотримувалась цієї угоди, доки у травні 2018 року президент Дональд Трамп не вивів Штати із неї та не поновив жорсткі санкції, після Тегеран оголосив про скасування своїх зобов'язань і відновив нарощування запасів збагаченого урану.

МАГАТЕ і західні аналітики стверджують, що нині Іран збагачує уран до рівня, якого досягають країни, що прагнуть отримати ядерну зброю. Тегеран, своєю чергою, стверджує, що його програма спрямована на мирні цілі, хоча останнім часом окремі його офіційні особи дедалі частіше погрожують розробити ядерну бомбу.

Із поверненням Трампа в Білий дім у січні США повернулись до політики максимального тиску на Тегеран, аби змусити його відмовитися від розробки ядерної зброї, через що безпекові ризики на Близькому Сході знову стали зростати.