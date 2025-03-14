Російські авіакомпанії за рік втратили майже 60 літаків через неможливість їх відремонтувати

Російським авіакомпаніям у минулому році довелося вивести з експлуатації 58 повітряних суден. Це сталося через авіаційні поломки та неможливість виконати ремонт лайнерів. На даний момент у розпорядженні авіакомпаній залишається 1138 літаків та 920 вертольотів.

Про це повідомив голова Росавіації Дмітрій Ядров, передає The Moscow Times.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну російська цивільна авіація зіткнулася із жорсткими санкціями. США, Європейський Союз та інші країни заборонили поставляти запчастини та готові літаки до Росії, а Boeing та Airbus припинили технічну підтримку наявних лайнерів.

Повітряні судна залишилися без регулярних перевірок - C Check, які проводяться виробниками кожні 1,5-2 роки, та глибших D Check, які призначаються один раз на 6-12 років.

У результаті російським авіаперевізникам довелося самотужки ремонтувати західні літаки і вдаватися для цього до "канібалізації" - розбирати на деталі одні лайнери для ремонту інших.

При цьому флот російських авіакомпаній на дві третини складається з іноземних літаків, які забезпечують 90% перевезень пасажирів усередині країни. Ще близько 150 бортів - це SSJ-100, які також сильно залежать від західних комплектуючих.

Як зазначають експерти в галузі, поточний рік може стати останнім для польотів більшості іноземних лайнерів у Росії: і іноземні літаки, і "суперджети" зрештою доведеться "приземлити" через відсутність компонентів.

Про швидке зношення повітряних суден свідчить вибухове зростання кількості авіаційних поломок. Тільки у 2025 році не менше 10 російських літаків здійснювали вимушені посадки через різні несправності під час польоту. За 11 місяців 2024 року в РФ сталося 208 авіаінцидентів - на чверть більше, ніж 2023 року.

Практично кожен другий випадок був іпов'язаний із відмовою двигуна чи несправністю шасі.

У відповідь на санкції проти цивільної авіації влада РФ анонсувала амбітну програму відродження російського авіапрому. Планувалося, що до 2030 року авіакомпанії отримають понад тисячу вітчизняних лайнерів. Проте за три роки повномасштабної війни РФ проти України російські авіазаводи випустили лише п'ять літаків. На початку 2025 року уряд скоротив у 1,5 разу план з випуску повітряних суден.

Раніше стало відомо, що російські авіакомпанії домоглися дозволу продовжувати польоти на випущених у 1970-х літаках "Ан-26" через відсутність у країні нових лайнерів аналогічного типу як російського, так і зарубіжного виробництва.

У січні цього року повідомлялося, що Росія викупила в іноземних власників більше половини літаків для польотів за кордон.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що російський авіапром з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України зміг виробити лише 7 придатних для цивільної авіації літаків SuperJet 100, тоді як у планах до 2025 року було заплановано 108 лайнерів.

Як повідомлялося, наприкінці листопада російська державна "Об'єднана авіабудівна корпорація" звільнила одразу двох директорів найбільших авіаційних заводів, задіяних у програмі будівництва літаків, які б мали замінити іноземні авіалайнери в умовах санкцій. Зокрема, своїх посад позбулися гендиректор ПАТ "Яковлєв" (займається виробництвом лайнерів Sukhoi Superjet) та директор АТ "Туполєв".

Відтак, в уряді РФ вирішили радикально урізати програму розвитку авіапрому.

Тим часом російські авіакомпанії почали втрачати літаки західних виробників унаслідок дії санкцій, які обмежили поставки в країну нових лайнерів і заборонили обслуговування наявних.

Наприкінці червня з офіційного сайту Росавіації зникли дані про кількість літаків у парку російських авіакомпаній.