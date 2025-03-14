Україна отримає від ЄС кошти на розвиток циркулярної економіки

В Україні стартує спільний з ЄС проєкт EU4Green Recovery East, спрямований на розвиток циркулярної економіки у країнах "Східного партнерства".

Про це повідомила у Фейсбуці міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук, передає Укрінформ.

«ЄС продовжує підтримувати зелене відновлення України. Разом з європейськими партнерами розпочинаємо новий проєкт - EU4Green Recovery East. Це програма, спрямована на розвиток циркулярної економіки, сталого управління водними ресурсами та управління екологічними даними», - зазначила Гринчук.

Наголошується, що ініціатива охоплює країни "Східного партнерства" та допомагатиме їм просувати реформи. Триватиме вона чотири роки та має загальний бюджет €21,5 мільйона.

За словами міністра, наразі спільно із ПРООН триває робота над законопроєктом "Про зелене відновлення", який повністю узгоджується із Зеленою таксономією та досвідом ЄС. Він стане стратегією стійкої відбудови.

Також перші кроки зроблено і у підготовці робочого плану для адаптації заходів програми EU4Green Recovery East до конкретних потреб України. Попереду - технічні зустрічі спеціалістів у відповідних сферах.