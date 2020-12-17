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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Методика для Додика. Почему визит Лаврова в Сараево окончился скандалом

Методика для Додика. Почему визит Лаврова в Сараево окончился скандалом

 Сергей Ильченко / Деловая столица

Уже не первый год Кремль пытается разжечь новую войну на Балканах. Тех, кому это не нравится, Лавров считает «несамостоятельными».

Глава российского МИДа Сергей Лавров побывал 14-15 декабря с рабочим визитом в Боснии и Герцеговине (БиГ). Визит совпал по времени с 25-летием заключения Дейтонского соглашения, и Лавров в ходе поездки критически высказался о "сохранении внешнего протектората над независимой Боснией и Герцеговиной", заявив, что надзор, осуществляемый через аппарат Верховного представителя, исчерпал себя и "превратился в сдерживающий фактор".

Кроме того, Лавров приветствовал резолюцию парламента Республики Сербской о военном нейтралитете БиГ, что вызвало дипломатический скандал. В ответ Лавров, в обычной для российской дипломатии хамской манере, заявил о "несамостоятельности" критикующих его политиков.

В чем же суть российской провокации и почему она опасна?

Сложносоставная Босния и Герцеговина

В ходе гражданской войны, начавшейся по итогам распада Югославии в 1992 году, Босния и Герцеговина оказалась "сухим остатком" - самым сложным и плохо поддающимся замирению регионом. Наконец, в 1995 году, на американской военной базе в Дейтоне, было принято мирное соглашение, которое и положило конец боевым действиям.

Мир получился худым и неустойчивым, а государство, возникшее на основе Дейтонских соглашений - сложным и противоречивым. Парламентская республика БиГ состоит из Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ) - притом, федерации именно этнической, а не территориальной, Республики Сербской (РС) и округа Брчко (ОБ), являющегося одновременно частью как ФБиГ, так и РС.

Методика для Додика. Почему визит Лаврова в Сараево окончился скандалом

 

Официальная столица Сараево также поделена между ФБиГ и РС, но при этом у РС есть и своя, правда, полуофициальная, столица, Баня-Лука.

Методика для Додика. Почему визит Лаврова в Сараево окончился скандалом

 

Помимо парламента БиГ имеются также парламенты ФБиГ, РС и ОБ, а президент БиГ существует в тройственной форме Президиума Боснии и Герцеговины (ПБиГ) из трех человек, в котором босняк и хорват от ФБиГ и серб от РС председательствуют по очереди, сменяясь каждые 8 месяцев.

Чтобы эта конструкция, возведенная на зыбкой почве послевоенных обид, не взорвалась, и был учрежден пост Верховного представителя по Боснии и Герцеговине (ВПБиГ), назначаемого Советом по выполнению мирного соглашения (СВМ), куда, к слову, входит и Россия. ВПБиГ обладает широчайшими полномочиями, подотчетен только СВМ и может отменять решения любых властей БиГ, а также ее составных частей, и отправлять в отставку любых чиновников, если их действия, по его мнению, несут угрозу миру.

Но это в теории. На практике ВПБиГ должен действовать очень осторожно и взвешено, исходя, в первую очередь, из принципа "не навреди".

В начале 2007 года СВМ решил было прекратить мандат ВПБиГ с 30 июня 2008 года, но уже в феврале 2008 года отменил это решение, продлив мандат на неопределенный срок. Окончание мандата увязано с длинным списком условий, гарантирующих устойчивость БиГ, до выполнения которого пока еще очень далеко. Законсервированный 25 лет назад конфликт остается неразрешенным, и противоречия между сербами и двумя другими общинами сохраняются.

Главный фактор нестабильности

Да, именно так: между сербами и двумя другими общинами. Ровно такой же была и расстановка сил в гражданской войне, остановленной Дейтонскими соглашениями 25 лет назад.

Сербия и сегодня остается балканским вариантом России, с полным набором имперских обид и амбиций, но, к счастью для ее соседей, без ядерного оружия. Однако за спиной Белграда явственно вырисовывается Москва, у которой ядерное оружие есть, и которая прямо заинтересована в новой балканской войне.

Конечно, Сербия сегодня, безусловно, неоднородна. В ней есть как силы, желающие перевернуть имперскую страницу истории, так и другие силы, мечтающие о реванше.

Но в Республике Сербской, самопровозглашенном аналоге ДНР-ЛНР, добившемся признания в рамках БиГ, неоимперские силы откровенно доминируют. Этот факт, к слову, зримо демонстрирует крайнюю пагубность признания сепаратистских республик, предостерегая от подобной ошибки Украину. Власти РС всех уровней, а также представитель РС в ПБиГ Милорад Додик, экс-президент РС, ее главный ястреб и пророссийская марионетка, открыто ведут дело к новому конфликту. По-прежнему блокируется возврат в РС беженцев, изгнанных из нее в ходе сербских этнических чисток. Додик открыто называет ошибкой создание Боснии и Герцеговины, призывает разделить страну на три части - сербскую, боснийскую и хорватскую (смотрим на карту - насколько это возможно) и неоднократно заявлял о намерении РС не допустить вступления БиГ в НАТО. Словом, все как обычно - нормальный набор промосковского реваншиста.

Все идет по плану

Встреча Лаврова с Додиком как с членом ПБиГ от сербов прошла без предусмотренного этикетом государственного флага Боснии и Герцеговины. Были поставлены только российский флаг и флаг Республики Сербской, которая является не самостоятельным государством, а лишь частью БиГ, и именно в БиГ, а не в РС Лавров прибыл с визитом. Лавров также приветствовал резолюцию парламента РС о военном нейтралитете БиГ - прямую атаку на вступление БиГ в НАТО, причем, с точки зрения конституции БИГ, незаконную: внешнеполитические вопросы в ведение парламента РС не входят.

Такое поведение московского гостя было открытым и просчитанным выражением неуважения к БиГ и демонстрацией поддержки сербского сепаратизма. Естественно, что после этого два других члена ПБиГ, Желько Комсич и Сефик Джаферович, отказались встречаться с Лавровым. Такая реакция была предсказуемой и безальтернативной. Говоря же об их "зависимости", Лавров, вероятно, хотел поставить им в пример "независимую" московскую марионетку Додика.

Ручные сербы для грязных дел

Россия уже не первый год с железной последовательностью готовит Балканы к новому взрыву. Вторая Балканская война нужна ей, чтобы отвлечь внимание от агрессии против бывших республик СССР и, в первую очередь, Украины. В дальнейшем, предложив себя на роль эффективного миротворца на Балканах, Кремль рассчитывает выторговать снятие донбасских и крымских санкций. Эффективность московского миротворчества будет гарантирована тем, что войну развяжут российские прокси. Одним из кандидатов на эту роль и является Республика Сербская. При этом значимость РС для Кремля, после провала путча в Черногории, а следом - и попыток дестабилизировать Македонию, существенно возросла.

И Москва шаг за шагом готовит Додика на роль "маленького Милошевича". Так, еще два года назад, боснийское издание Žurnal сообщало о подготовке в России для РС отрядов наемников, преимущественно из криминальной среды, которые должны были составить костяк личной армии Додика. Тогда эта история подозрительно быстро заглохла, не получив развития.

Конечно, Додик отыгрывает свои интересы и помнит, как окончил Милошевич. Какое-то время ему удавалось разводить Кремль, получая реальную поддержку за эфемерные обещания. Но, похоже, Москва нашла способ побудить Додика платить по счетам, и ему уже не удается уклоняться от обязательств. Это видно по тому, что поведение Додика становится все более провоцирующим и вызывающим. Надо полагать, что и сейчас, после визита Лаврова, больше походившего на инспекторскую поездку для смотра сил и раздачи указаний, мы увидим что-то новое в поведении вожака сербских сепаратистов. Лавров просто не мог не привезти ему новых методичек, а демонстративный скандал, учиненный главой российского МИД, явно был рассчитан на то, чтобы придать Додику уверенности в его будущей безнаказанности. Если не на родине, то, по крайней мере, в Ростове, или в Подмосковье.
 

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