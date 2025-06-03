Через війну в Україні: відносини Чехії та Словаччини різко погіршилися

Після "оксамитового розлучення" - мирного й офіційно узаконеного розпаду Чехословаччини у 1992 році - відносини двох нових держав, Чехії та Словаччини, насправді залишалися на диво хорошими й тісними, вирізняючись високим рівнем взаємної довіри. Уряди у Празі та Братиславі підтримували одне одного і спільно працювали в галузі оборони. Жителі обох країн розуміють мову сусідів, десятки тисяч молодих словаків навчаються у чеських університетах, відомих вищою якістю навчання. Перша закордонна поїздка глав чеської та словацької держав завжди відбувається відповідно до Словаччини та Чехії, а спільні засідання Кабінетів міністрів проводяться не рідше одного разу на рік. За опитуваннями громадської думки, у населення обох держав завжди були найбільш популярні сусіди.

Кінець "винятково добрих" відносин Чехії та Словаччини?

Однак відтоді, як у жовтні 2023 року у Словаччині вступив на посаду прем'єр-міністр Роберт Фіцо, відносини Праги та Братислави помітно охолонули, констатують аналітики. На їхню думку, націоналістичний уряд на чолі з Фіцо, натхненний угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном і орієнтований на Росію, вступив у конфлікт із чеським урядом Петра Фіали, який підтримує Україну. Дійшло до того, що влада Чехії в березні 2024 року скасувала традиційне засідання Кабмінів двох країн.

У Празі кажуть, що "надзвичайно хороші відносини" призупинено на невизначений термін. "Ми не вважаємо за доцільне проводити міжурядові консультації з урядом Словацької Республіки найближчими тижнями або місяцями, - заявив чеський прем'єр-міністр Фіала. - Неможливо приховати той факт, що існують значні розбіжності з деяких важливих питань зовнішньої політики".

Роберт Фіцо, який розпорядився припинити словацьку військову допомогу Україні та почав відновлювати відносини з Москвою, у відповідь на це звинуватив Кабінет Фіали в розпалюванні війни. "Ми констатуємо, що чеський уряд вирішив поставити під загрозу наші відносини лише тому, що він зацікавлений у підтримці війни в Україні, тоді як словацький уряд хоче відкрито говорити про мир", - написав Фіцо у соцмережах.

Хоча співпраця у практичних сферах на нижчому рівні триває, від колишньої теплоти та взаєморозуміння вже не залишилося й сліду. Тим більше, що триває зближення Словаччини з Росією. Кульмінацією його, зазначають оглядачі, стала участь Фіцо в урочистостях у Москві 9 травня з нагоди 80-річчя перемоги над нацистською Німеччиною. Фіцо став єдиним главою уряду країни-члена Євросоюзу, який із цією метою відвідав російську столицю.

Зростання дистанції між чехами і словаками

Розвиток внутрішньополітичної ситуації в Словаччині, де уряд, на думку експертів, придушує незалежні громадські ЗМІ та культурні ініціативи й ускладнює боротьбу з політично мотивованою корупцією, викликає негативні відгуки в Чехії.

Охолодження двосторонніх зв'язків на офіційному рівні починає позначатися й на поведінці та поглядах населення. За опублікованими днями даними

щорічного дослідження чеського інституту вивчення громадської думки STEM, Словаччина у списку найбільш популярних у чехів країн опустилася з традиційного першого місця на десяте.

"Ставлення чеської громадськості до інших держав та іноземних політиків залишається в основному стабільним у 2025 році, але нинішнє опитування показує значне зниження у випадку Словаччини та Сполучених Штатів", - наголошують у STEM. "Помітне зниження позитивної оцінки після негативної тенденції, зафіксованої в останні два роки, швидше за все, пов'язане з поточною політичною ситуацією у Словаччині, відносини якої з Чехією охолодилися після приходу до влади уряду Фіцо восени 2023 року", - повідомила експертка STEM Сільвія Петті.

Охолодження чітко прискорилося рік тому, коли явно прозахідну президенку Словаччини Зузану Чапутову, яка мала величезну популярність у Чехії, змінив Петер Пеллегріні, в минулому міністр в уряді Роберта Фіцо. "До Пеллегріні позитивно ставляться 38 відсотків чехів, що значно менше, ніж до Чапутової, яку в останній рік її правління підтримували 68 відсотків чехів", - продовжує Петті.

Опитування: кожен п'ятий словак хоче перемоги Росії над Україною

Між двома країнами-сусідами існують глибокі розбіжності щодо України. За даними соцдослідження, проведеного інститутом CVVM у квітні 2025 року, 58 відсотків чехів виступають за надання військової допомоги Україні. У Словаччині ж, згідно з опитуванням IPSOS, що відбулося на початку року, цей показник становить лише 16 відсотків. При цьому третина прихильників правлячої партії прем'єра Фіцо "Курс - соціальна демократія" (Smer) та 20 відсотків усіх словаків навіть хочуть, щоб Росія перемогла Україну. У Чехії такої точки зору дотримуються лише сім відсотків.

Словацький тижневик Tyzden написав, що президент Чехії Петр Павел прийняв президента України Володимира Зеленського у Празі на вихідних перед 8 травня, а словацький прем'єр-міністр Фіцо зустрівся з Володимиром Путіним у Москві кількома днями пізніше. Кадри з Празького Граду та Кремля проілюстрували характер двох протилежних світів, заявив у зв'язку з цим головний редактор Tyzden Штефан Хріб.

Словацьку опозицію раді бачити у Празі

Представники словацької влади намагаються применшити значення розриву між позицією Праги та Братислави, що невпинно зростає. "Основний меседж має полягати в тому, що попри часом різні погляди на рівні урядів, а іноді навіть глав держав, наші спільні підходи все ще існують", - запевнив DW Ріхард Раші, речник словацького парламенту і заступник голови партії "Голос - соціальна демократія" (Hlas-SD), яка входить до правлячої коаліції. За його словами, спільне засідання Кабмінів двох країн до виборів у Чехії в жовтні наступного року неможливо собі уявити. Однак Раші вірить, що "ми повернемось до столу переговорів після виборів".

Лідер словацької опозиції Міхал Шимечка на демонстрації проти уряду Фіцо у Братиславі, 12 грудня 2023 року

Зі свого боку, словацька опозиція, яку очолює партія "Прогресивна Словаччина", підтримує хороші відносини з Прагою. Опозиційних політиків приймають у чеській столиці на найвищому рівні, наприклад, лідера партії Міхала Шимечку та ексглаву МЗС і колишнього словацького посла у Берліні Івана Коркока. Він із незначним відривом програв торік Петеру Пеллегріні президентські вибори і приєднався до "Прогресивної Словаччини".

Свій візит до Праги Коркок прокоментував в інтерв'ю DW: "Я хотів би сказати чехам: "Повірте мені, у Словаччині є політична альтернатива у вигляді опозиції та "Прогресивної Словаччини". Вона поверне країну з периферії Європи до центру, а також відновить чудові чесько-словацькі відносини".

"Прогресивна Словаччина" з початку року лідирує у всіх опитуваннях і, якби вибори відбулися зараз, у союзі з двома іншими опозиційними партіями отримала б більшість у парламенті. У Чехії, навпаки, перед жовтневими виборами лідирує рух "Акція незадоволених громадян" (ANO) експрем'єра та мільярдера Андрея Бабіша. Він не приховує своїх симпатій ні до Фіцо, ні до Орбана. Тож політичне відчуження між двома країнами може продовжитися, якщо до влади прийдуть нові політичні сили - і знову з протилежними поглядами.