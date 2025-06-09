Як Трамп програє власну торгову війну з усім світом і шкодить долару

Олексій Калмиков / ВВС

Тримісячне перемир'я у світовій торговельній війні Дональда Трампа підходить до кінця, і новини для американського президента невтішні. Жодна з трьох цілей атаки Трампа на конкурентів і союзників США не досягнута, а часу залишилося менш як місяць.

Що пішло не так?

Останні два місяці показали, що тарифні війни не допомагають, а шкодять американцям: ціни зростають, дефіцит не знижується, акції та облігації дешевшають, долар падає. Залякати іноземців теж не вийшло - жодна країна поки не капітулювала під загрозою тарифів Трампа.

Не злякалися

Трамп на початку квітня ввів податок на імпорт товарів з усього світу в США з трьома цілями. По-перше, щоб зібрати з імпортерів гроші в бюджет і за рахунок цього знизити податки. По-друге, створити тепличні умови для відродження американської промисловості, убезпечивши її митом від іноземних конкурентів. І по-третє, щоб змусити інші країни піти на поступки - торгові, економічні, політичні - під загрозою втратити доступ на багатий американський ринок.

Гігантські мита протрималися недовго - Трамп у той же день поставив їх на 90-денну паузу, оскільки бізнес і фінансисти в самій Америці хором заговорили про майбутню кризу, а інвестори почали виводити гроші з США.

Всупереч традиції долар в очікуванні кризи не виріс, а почав падати. У світі заговорили про занепад американської валюти і близький кінець американської економічної та фінансової гегемонії на планеті.

Білий дім поспішив усіх заспокоїти: Трамп лише лякає всіх високими тарифами, а насправді це переговорна тактика, і порушити світову торгівлю він не має наміру. Трамп - майстер укладати угоди, говорило його оточення, і його агресивна переговорна тактика змусить усіх торгових партнерів США приїхати у Вашингтон із дарами та поступками.

Білий дім обіцяв 90 угод за 90 днів перемир'я.

Минуло 60 днів - і поки що угоду уклали лише одну, з Великою Британією. І то, попередню, і якщо за решту місяця перемир'я її остаточно не підпишуть, то і не буде ніякої угоди. До того ж, це саме домовленість, а не всеосяжна торговельна угода. Її не затверджують парламенти, і Трамп може розчерком пера в будь-який момент скасувати домовленості.

Інші партнери розпочали переговори, але за час цих переговорів з'ясувалося, що не так страшний Трамп, як його малюють.

Все тому, що Трамп зазнав двох болючих поразок у власній торговій війні. Одну - на китайському фронті. Другу - в тилу, від американських супротивників його тарифного хаосу.

Китайські страждання Трампа

Відклавши мито проти всіх, Трамп зосередив наступ на китайському фронті. Він ввів проти головного військового та економічного конкурента США заборонні мита в 145% і зажадав, щоб голова КНР Сі Цзіньпін зателефонував йому, погодив умови капітуляції і відправив делегацію в Вашингтон підписати її.

Сі не зателефонував, делегація не приїхала. Китай підняв свої мита проти американських товарів і обмежив експорт рідкісноземельних металів. Протистояння зайшло в глухий кут - торгівля між двома найбільшими економіками світу фактично зупинилася.

Китайці Трампа перетерпіли.

"Ми моргнули першими", - говорить Білл Райнш, колишній чиновник мінторгу США.

Китай не згоджувався на переговори під дулом пістолета, і Трамп в результаті виконав усі три головні китайські умови: зняти заборонні мита, зустрітися на нейтральній території і припинити публічні нападки на Китай.

Поки Трамп мовчав, його міністри зустрілися в травні з китайцями в Женеві і погодили перемир'я на 90 днів. Трамп знизив тарифи до 30% зі 145%, а Китай погодився зняти свої і скасувати заборону на експорт рідкісноземельних металів.

"Ми зробили китайцям більше поступок, ніж вони нам, - визнає Райнш, нині експерт із китайської торгівлі в дослідному центрі CSIC. - Однак це все одно хороші новини. Все, що менше 145% - добрі новини".

Перемир'я швидко опинилося під питанням. Трамп вирішив заборонити постачання програмного забезпечення в Китай і пообіцяв "агресивно" позбавляти віз китайських студентів у США. Китай у відповідь пригальмував оформлення експорту рідкісних металів. Пристрасті розпалились, і Трамп цього тижня звинуватив Сі у зриві домовленостей.

Китай відкинув звинувачення і Трамп знову здригнувся першим. У п'ятницю він зателефонував Сі Цзіньпіну і півтори години обговорював з ним торгові відносини. Вони запросили один одного в гості, а Китай стверджує, що Трамп ще й передумав забирати візи і тепер "вітає приїзд китайських студентів на навчання в США".

Пристрасті на китайському фронті на час вщухли.

Трамп переключив увагу на західний європейський фронт, де давно без змін. Він перейшов у наступ на ЄС, пригрозивши запровадити мита в 50% з 1 червня, якщо Євросоюз не збереться нарешті з думками і не почне активні переговори.

ЄС пообіцяв прискоритися, і Трамп змінив гнів на милість. На європейському фронті знову запанувала тиша.

Але не минуло і трьох днів, як прийшла нова біда. 28 травня Трамп зазнав найсерйознішої поразки за весь час торгової війни. І не за кордоном, а в тилу - в США.

Тарифи поза законом

Американський суд ухвалив, що тарифи Трампа незаконні. І не один суд, а відразу два.

Незаконними визнали не всі тарифи, але найголовніші. Їх Трамп ввів за законом піввікової давності, який делегує президенту певні повноваження вводити санкції проти іноземців у разі надзвичайних ситуацій.

Саме цей акт IEEPA став головним інструментом торгової війни Трампа. Він оголошує НП і вводить мита.

Так, Трамп оголосив надзвичайною ситуацією дефіцит торговельного балансу, з яким Америка живе вже кілька десятиліть, і ввів килимові мита проти всього світу - мінімум 10%, але для багатьох більше. Підвищені тарифи якраз потрапили на початку квітня під мораторій на 90 днів. Але ставка в 10% на всіх як і раніше діє.

Тепер вона поза законом, як і 25% мита проти Мексики та Канади - сусідів США, і 20% проти Китаю, введені під приводом іншого НП - контрабанди наркотиків.

Трампу подобається IEEPA тим, що за цим законом він може вводити санкції миттєво, без огляду на Конгрес, бізнес та громадську думку. Інші інструменти торговельної політики більш громіздкі і вимагають довгих місяців розслідувань, погоджень та консультацій.

Але суди зайняли однозначну позицію: закон написаний для іншого, торгівлі він не стосується, і в жодному разі не делегує президенту бажані Трампом широкі повноваження для проведення податкової та торговельної політики.

"Суд зазначив, що конституція наділяє Конгрес, а не президента, винятковими повноваженнями встановлювати і збирати податки, збори, мита та акцизи, а також регулювати торгівлю з іноземними державами", - зазначає Джин Хілі з Cato Institut.

"Адміністрація Трампа перетворила зовнішньополітичний закон про санкції на універсальну зброю торгової війни. Досі ні один президент не використав IEEPA, щоб вводити масштабні тарифи проти союзників і торгових партнерів",- пише він.

Рішення суду поки що не набуло чинності, оскільки Білий дім подав апеляцію. Справа, швидше за все, дійде до Верховного суду. Крім того, у Трампа є інші інструменти, і він негайно скористався одним із них, піднявши мита на сталь та алюміній, введені за іншим законом.

Однак збитки вже незворотні. Трампу складніше вестиме переговори з позицій сили, коли його власний суд ухвалив, що тарифи незаконні.

"Іноземцям дали надію на те, що американські суди зрештою обмежать можливості Трампа радикально змінювати американську тарифну політику під приводом надзвичайної ситуації",- пише експерт американської Ради з міжнародних відносин (Council on Foreign Relations) Бред Сетсер.

А з врахуванням того, що і сам Трамп постійно дає задній хід після гучних тарифних оголошень, подальший сценарій торгової війни з кожним днем ​​стає все туманнішим.

"Трамп тепер у курсі, що має репутацію людини, завжди готової дати задній хід, - зауважує Сетсер. - А світ у курсі, що Трамп може втратити улюблений інструмент торгової війни з волі американських судів".

Проміжні підсумки торгової війни

Трамп здаватися не має наміру, особливо зараз. Його торговельна війна поки лише нашкодила і американській економіці, і відносинам США з союзниками, і ключовими торговими партнерами.

Цього тижня клуб багатих країн ОЕСР попередив, що тарифні бар'єри зроблять світ біднішим, ніж він був би без них, і перш за все постраждають самі США.

Прогноз зростання світової економіки ОЕСР знизила до 2,9% з 3,1%, а ось американської ще суттєвіше - до 1,6% з 2,2%.

Перемир'я зняло до початку липня заборонні торгові бар'єри Трампа, але ті, що залишилися, як і раніше безпрецедентні для сучасної історії, тому економісти і знижують прогнози зростання добробуту в усьому світі.

Ще на початку року середній податок на імпорт товарів у США не перевищував 2,5%. Зараз він досягає 15%, підрахували економісти банку UBS, яких цитує Bloomberg. Це - істотне підвищення податків на американців, до 1,5% ВВП, що протилежно заявленій меті Трампа скоротити податковий тягар заради пожвавлення економіки.

Поки що справи йдуть не дуже добре. Згідно з попередньою статистикою, американська економіка перестала зростати і скоротилася в першому кварталі на 0,2% у річному вираженні - вперше з часів ковідної кризи.

Бізнес тим часом підвищує ціни, що скорочує доходи споживачів - рушійної сили економіки США.

А гроші, зібрані в бюджет від нових мит, в результаті, можливо, доведеться повернути - якщо Верховний суд не скасує рішення суддів нижчих інстанцій.

Виходить, жодна із заявлених цілей торгової війни Трампа поки що не наблизилася. Доходи від мит ​​під питанням, бізнес не росте, а скаржиться, а торгові партнери не йдуть на поступки.

"Підхід адміністрації Трампа до торговельної політики, як і раніше, жахливий, вони всюди сіють цілковиту невизначеність, і жодні торгові угоди цьому не допоможуть, тому що немає жодних гарантій, що США не порушать їх", - попереджає експерт дослідницького центру ECIPE Девід Хеніг.