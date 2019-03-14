Посла Польши вызвали в МИД Беларуси

Посол Польши в Минске Артур Михальский прибыл 13 марта в МИД Беларуси, куда его вызвали для "дачи объяснений" в связи с заявлением Института национальной памяти Польши по делу Ромуальда Райса "Бурого".

Об этом пишет "Польське радіо".

Несмотря на то, что Райса считают ответственным за сожжение белорусских сел и их жителей на Подляшье, ИНП Польши назвал "ложными" обвинения в его адрес, в частности, в совершении геноцида.

МИД Беларуси заявил, что ожидает от Польши "публичного официального комментария относительно того, является ли оценка (ИНП Польши) действий "Бурого" официальной точкой зрения и как это касается шагов, направленных на развитие диалога, в частности исторического, между двумя странами в последнее время".

"Преступник, который лично отдавал приказы и участвовал в убийствах мирных жителей белорусских сел на Подляшье, не может быть оправдан ни в глазах белорусов, ни в исторической памяти других рационально мыслящих людей. Польские ученые собрали достаточное количество доказательств его преступлений. На основании фактов, а не теоретических рассуждений, в 2005 году их оценило следствие комиссии ИНП", - сказал пресс-секретарь МИД Беларуси Анатоль Глаз.

В понедельник, 11 марта, Институт национальной памяти Польши заявил, что, принимая во внимание новые исследования, капитан Ромуальд Райс "Бурый" и его отряд не совершил геноцида. ИНП заявил, что результаты новых исследований ставят под сомнение информацию, помещенную в конечных выводах следствия по делу солдата польского подполья.

ИНП напомнил, что, по предварительной версии, деятельность солдат подполья была направлена ​​против определенных сельских жителей, в основном белорусской национальности и православного вероисповедания. Деятельность "Бурого" была тогда обозначена как "относящаяся к преступлению геноцида, который относится к категории преступлений против человечества".

Теперь же Институт утверждает, что нужно решительно отвергнуть тезис о религиозно-национальных мотивах деятельности солдат "Бурого".

По словам ИНП, убийства женщин и детей "Бурым" и его солдатами "не были намеренно запланированными". Акция, пишут ученые, "носила политический характер и была связана с активной поддержкой местными жителями коммунистического режима".