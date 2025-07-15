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Фіцо натякнув, що Словаччина цього тижня розблокує 18-й пакет санкцій ЄС
23:39 14.07.2025 |
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо дав зрозуміти, що вже цього тижня Європейський Союз може узгодити 18-й пакет санкцій проти Росії після опору Братислави.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у зверненні в понеділок увечері.
Фіцо почав із визнання, що Словаччина не зможе заблокувати рішення ЄС про заборону імпорту російського газу із січня 2028 року, бо воно ухвалюється кваліфікованою більшістю.
"Щоб щось виграти, ми поєднали цей імбецильний проєкт Комісії з проектом 18-го пакета санкцій проти Росії, для якого потрібна одностайність", - додав він.
Словацький премʼєр зазначив, що переговори між Братиславою і Брюсселем "наближаються до якогось фіналу", і він отримав від Єврокомісії "письмовий проєкт гарантій" щодо газу в разі підтримки 18-го пакета санкцій.
"Пропозицію гарантії Комісії я надсилаю головам усіх відповідних політичних партій і чекаю від них відповіді... Часу в нас небагато, тому що проєкт гарантій я отримав лише щойно, а завтра ми наближаємося до фіналу. Якщо не завтра, то в середу або п'ятницю", - визнав Фіцо.
Насамкінець, однак, він застеріг, що досі залишає за собою право не підтримати 18-й пакет санкцій проти Росії, що спричинило б "цирк, шантаж європейських фондів і спробу повалити легітимний уряд Словаччини та замінити його слухняним".
Словаччина заявляла, що блокуватиме санкції проти Росії, поки не отримає гарантії від Єврокомісії, що не зазнає збитків після повної відмови ЄС від російського газу в 2028 році.
За інформацією "ЄвроПравди", проти пакета санкцій почала виступати Мальта, але вона заперечує проти конкретної її частини - зниження стелі ціни на російську нафту.
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