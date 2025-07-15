П'ять країн ЄС закликали переглянути умови торгівлі з Україною, щоб «захистити європейських фермерів»

Угорщина, Польща, Словаччина, Болгарія та Румунія закликали Європейський Союз переглянути угоду з Україною про правила торгівлі.

Про це повідомляє представництво Угорщини в ЄС на платформі X.

Ще 9 липня Угорщина, Польща, Словаччина та Болгарія опублікували спільну заяву із закликом «захистити європейських фермерів від необмеженого припливу української сільськогосподарської продукції». 14 липня до них приєдналася Румунія.

Країни поскаржились, що останніми роками нібито великий обсяг імпорту сільськогосподарської продукції з України порушив роботу їхніх ринків і створив нерівні умови для їхніх фермерів.

Як стверджується в листі, нова торговельна угода між Києвом і Брюсселем не повністю врахувала інтереси держав-членів, які межують з Україною, а процедура, що їй передувала, «не була прозорою».

Тому підписанти закликали переглянути угоду, висловивши жаль, що в ній не зберегли довоєнні квоти на українську продукцію. Також зауважили, що імпортні квоти, особливо на цукор, птицю, яйця, пшеницю й мед, виявилось вищими, ніж вони очікували.

Країни привітали можливість застосовувати двосторонні захисні механізми, але закликали зробити їх автоматичними на регіональному рівні.

Також підписанти вимагають розробити «окреме рішення» щодо імпорту кукурудзи, оскільки зараз на неї діє нульове мито, а це означає, що її можна без обмежень імпортувати до ЄС.

У листі також закликається встановити мінімальний поріг, щоб запобігти продажу імпортованих українських товарів за ціною нижче вартості європейської сільськогосподарської продукції.

Країни також полягають, щоб Україна зобов'язалася дотримуватися норм ЄС у сфері охорони здоров'я, добробуту тварин, довкілля тощо.

Крім того, просять створити Європейську комісію спеціальний фінансовий фонд для компенсації можливих збитків виробникам ЄС у разі надмірного імпорту з України.

Що передувало?

30 червня ЄС та Україна завершили переговори щодо перегляду Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) після того, як у червні завершилася дія «торговельного безвізу».

За новою угодою, Україна повинна отримати доступ до ринку ЄС, пообіцявши поступово привести своє виробництво до стандартів блоку, зокрема охоплює добробут тварин, використання пестицидів і ветеринарних препаратів.

Крім того, і ЄС, і Україна матимуть можливість активувати «захисний механізм», коли імпорт загрожуватиме спричинити негативні наслідки для будь-якої зі сторін.