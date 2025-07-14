Трамп: путін не обдурить мене, як зробив це з попередніми президентами США

Президент США Дональд Трамп вважає, що глава рф володимир путін дурив його попередників, а втім, йому не вдасться зробити цього із чинним главою Білого дому.

Про це він заявив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі.

На питання журналістки, як Трамп збирається зупинити путіна, той відповів, що «поговорить із ним».

Водночас він пригадав попередні телефонні розмови з главою рф: спершу він вважає, що дзвінок був «чудовим», а потім «ракети знову летять на Київ та деякі інші міста».

«Я йду додому, щоб сказати своїй першій леді: "Я сьогодні розмовляв із володимиром [путіним]. У нас була чудова розмова". Вона каже: "О, справді? Ще одне місто щойно обстріляли"», - пригадав Трамп.

Водночас він не захотів казати, що путін убивця, а лише назвав його «міцним хлопцем».

«Це було доведено протягом років. Він обдурив багатьох людей. Він обдурив [колишніх президентів США Джорджа] Буша, [Білла] Клінтона, [Барака] Обаму, [Джо] Байдена. Але він не обдурить мене», - заявив президент США.

Під час цієї зустрічі Трамп також пригрозив росії «дуже суворими тарифами», якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди. А от для України він погодився, аби США виготовляли й передавали НАТО зброю за європейські кошти, яку потім надсилатимуть на поле бою.

Окрім того, Україні готуються надіслати комплекси Patriot з однієї країни, що має на озброєнні аж 17 таких систем.