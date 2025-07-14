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АНАЛІТИКА

США продаватимуть зброю для України з урахуванням власних потреб - Рютте

 

Сполучені Штати погодилися продавати значний обсяг зброї країнам-членам НАТО для подальшої передачі Україні, беручи при цьому до уваги власні оборонні потреби.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, передає кореспондент Укрінформу.

«США роблять це, звичайно, беручи до уваги те, що потрібно самим Сполученим Штатам. Тож не йдеться про якийсь «список покупок» і що можна замовляти будь-що. Тому що Америка має бути впевненою, що має все необхідне, щоб підтримувати безпеку в усьому світі, адже, зрештою, США є «світовим поліцейським», найпотужнішою державою у світі із найпотужнішою армією. Водночас Америка прийняла рішення щодо значних поставок усього необхідного Україні через НАТО, а європейці оплатять 100 відсотків вартості», - заявив Рютте.

Він зауважив, що протягом останніх днів керівництво НАТО обговорювало з державами-членами нюанси майбутніх поставок в Україну, і йшлося про «велику кількість» зброї.

Генсек НАТО заявив, що у питанні передачі Києву систем протиракетної оборони Patriot долучилися Німеччина і Норвегія. За його словами, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус найближчим часом зустрінеться з главою Пентагону Пітом Гегсетом для обговорення деталей нових домовленостей.
Ключові теги: США
 

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