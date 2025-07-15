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АНАЛІТИКА

Генсек НАТО про угоду із США: Україна отримає величезну кількість військового обладнання

 

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розкрив деталі угоди щодо зброї від США для НАТО, що буде передаватися, в тому числі Україні.

"Ви зателефонували мені в четвер і сказали, що прийняли рішення. І це рішення полягає в тому, що ви хочете, щоб Україна мала все необхідне для того, щоб захищатися від Росії, але ви хочете, щоб за це платили європейці, що є цілком логічним", - сказав Рютте на спільному з президентом США Дональдом Трампом спілкуванні з пресою у Білому домі.

За його словами, "європейці роблять крок вперед", і генсек вже зконтактувався з "багатьма країнами".

"На даний момент можу сказати, що Німеччина, а також Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Королівство, Нідерланди, Канада. Всі вони хочуть бути частиною цього. І це лише перша хвиля. Буде ще більше. Тож ми будемо працювати через системи НАТО, щоб переконатися, що ми знаємо, що потрібно українцям. Щоб ми могли скласти пакети", - розповів Рютте.

Як наголосив генсек НАТО, угода "означатиме, що Україна зможе отримати дійсно величезну кількість військового обладнання, як для протиповітряної оборони, так і ракети, боєприпаси тощо".

Крім того, генсек зазначив, що обговорював сьогодні вранці з міністром оборони США Пітом Гегсетом у Пентагоні можливість надання допомоги Україні із запасів США.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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