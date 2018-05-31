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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как события в Италии могут ввергнуть еврозону в новый долговой кризис

08:07 30.05.2018 |

Мир

 

На мировом валютном рынке с конца апреля все быстрее падает курс евро к доллару и другим ключевым валютам, включая швейцарский франк. Одновременно с середины мая заметно снизились важнейшие европейские биржевые индексы, прежде всего - итальянский FTSE MIB. Все это - верные симптомы растущего беспокойства на финансовых рынках. Вызвано оно главным образом раскручивающимся политическим кризисом в Италии. Из-за него в еврозону возвращается призрак другого кризиса - долгового.

В чем различие долгов Греции и Италии

Наиболее наглядно об этой нарастающей угрозе свидетельствует ситуация на рынке государственных облигаций. Он обычно куда реже попадает в поле зрения широкой публики, чем рынки валют или акций. Однако в профессиональных кругах особенно внимательно следят именно за ним.

Ведь курсы гособлигаций - это не только барометр рыночных настроений. Котировки этих ценных бумаг могут стать (и не раз становились!) тем детонатором, который ввергает страну в острый долговой кризис. Наглядное подтверждение тому - события первой половины этого десятилетия в еврозоне, особенно в Греции. У нее немало общего с Италией, хотя есть одно принципиальные отличие. И именно оно вызывает наибольшую тревогу.

Греция и Италия - лидеры еврозоны по размерам накопленного долга. У греков он составляет порядка 177 процентов ВВП, у итальянцев - около 130 процентов. Для сравнения: сформулированные в преддверии создания валюты евро так называемые маастрихтские критерии финансовой стабильности требуют, чтобы госдолг не превышал 60 процентов ВВП.

В то же время в абсолютных цифрах суммарная задолженность Греции, которая благодаря международной помощи почти вышла из острой фазы кризиса, составляет менее 320 миллиардов евро, тогда как в Италии она превышает 2300 миллиардов, иными словами - 2,3 триллиона евро. Так что действующему в еврозоне стабилизационному фонду ESM чисто теоретически вполне хватило бы средств, чтобы одним махом погасить все греческие долги, однако размеры долгов итальянского государства в разы превышают финансовые возможности фонда.

Чем вызван и к чему может привести правительственный кризис

Короче говоря, спасать Италию точно так же, как спасали Грецию (Ирландию, Португалию, Кипр), не получится: третья по размеру экономика еврозоны слишком велика. Это принципиальное отличие делает нарастающий в Италии кризис особенно опасным.

Тут следует уточнить, о каком именно кризисе идет речь. В Италии сейчас - политический кризис. Он обострился после того, как в ходе парламентских выборов наибольшее число голосов получили правые и левые популисты, обещавшие избирателям всевозможные материальные блага, но не объяснившие, где они возьмут на это деньги. Одна из идей: потребовать от Евросоюза списать итальянские долги в размере 250 миллиардов евро.

Обе политические силы отрицательно относятся к ЕС и валюте евро. Их попытка создать коалиционное правительство сорвалась после того, как президент страны заблокировал назначение на пост министра экономики и финансов известного противника ЕС.

Теперь у итальянцев, скорее всего, будет переходное правительство технократов, которое не сможет опираться на парламентское большинство и, по сути дела, обречено заниматься только текущими вопросами до новых выборов. А они, не исключено, приведут к дальнейшему усилению популистских антиевропейских партий, более того, могут превратиться в своего рода референдум об отказе Италии от евро.

Падение курсов и рост доходности гособлигаций

Именно такая перспектива и начинает все больше пугать инвесторов. Но экономического кризиса в Италии пока нет, ее экономика, опираясь на довольно большое число успешных фирм, растет, пусть и не столь быстро (сказывается длительная пробуксовка реформ), как в других крупных странах еврозоны. Нет пока и острого финансового кризиса, есть только хронические долговые проблемы, которые, однако, в конце мая начали резко усугубляться.

Так вот, верным барометром ухудшения ситуации (и тем самым приближения финансового кризиса) являются котировки на рынке гособлигаций. Не вдаваясь в тонкости механизма действия этого финансового инструмента, скажем, что нежелание международных инвесторов рисковать с покупкой таких бумаг ведет к падению их курсов. А это, в свою очередь, повышает их доходность, иными словами - тот процент, который государство должно предложить покупателю, чтобы он приобрел новые облигации (иначе тот может просто купить предлагаемые на бирже прежние выпуски).

Падение курсов итальянских облигаций (иными словами, уход или даже бегство инвесторов) в последние дни мая существенно ускорилось. Так, 29 мая доходность эталонных десятилетних итальянских гособлигаций впервые с середины 2014 года (тогда еще бушевал долговой кризис!) превысила 3 процента. Одновременно не менее стремительно начали расти курсы (падать доходность) гособлигаций Германии, считающихся самыми надежными в еврозоне. В результате все больше увеличивается спред - разница между уровнями доходности итальянских и немецких облигаций. Этот показатель - еще один верный индикатор нарастающей угрозы.

Сценарий возможного раскручивания спирали кризиса

Итак, итальянскому государству, которое и так чуть ли не еженедельно занято тем, что размещает на бирже новые облигации, чтобы тут же пустить вырученные деньги на обслуживание и погашение старых, эти заимствования уже сейчас обходятся существенно дороже, чем еще несколько месяцев назад. В среднесрочной перспективе это приведет к дальнейшему нарастанию и так уже почти непосильного долгового бремени. Хотя до непосредственной угрозы банкротства (считается, что в еврозоне оно становится неминуемым при доходности десятилетних бумаг свыше 7 процентов) еще далеко.

В то же время уже произошедшее падение курсов гособлигаций Италии поставило в сложное положение и без того неустойчивые итальянские банки, которые являются основными покупателями долговых обязательств своего правительства. Ведь падение стоимости этих бумаг привело к снижению активов банков и, соответственно, ухудшению их баланса, что начинает угрожать их кредитоспособности и деятельности. А выставить на продажу имеющиеся бумаги банки не могут, ведь это обвалит рынок.

Вот так на наших глазах может начать раскручиваться опаснейшая спираль. В Италии будут нарастать антиевропейские настроения, звучать призывы не следовать принятым в еврозоне правилам финансовой дисциплины, муссироваться идея отказа от евро. Это приведет к тому, что международные инвесторы из осторожности не станут покупать итальянские облигации, а будут перебрасывать свои евро в немецкие бумаги или вовсе выводить их из еврозоны, меняя на доллары или франки.

Более того, инвесторы вновь засомневаются в устойчивости всего европейского валютного союза и свернут покупку гособлигаций таких наиболее слабых его членов, как Португалия, Греция и, возможно, даже Испания. Там тоже будут падать курсы (расти доходность) бумаг, эти государства тоже начнет лихорадить. И в конечном счете еврозона, несмотря на решительное противодействие Европейского центрального банка (ЕЦБ), получит новый крупномасштабный долговой кризис с эпицентром на сей раз в Италии.

Это не прогноз, это всего лишь возможный сценарий. Но это тот сценарий, который в ближайшее время будет стоять перед глазами международных инвесторов, следящих за политическими новостями из Италии и наблюдающих за котировками итальянских и других европейских государственных облигаций.
По материалам: Deutsche Welle
 

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