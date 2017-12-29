Финансовые новости
- |
- 29.12.17
- |
- 11:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Карты поляка будут выдавать по новым правилам
08:54 29.12.2017 |
Польский Сейм утвердил целый пакет новых законов, касающихся жизни иностранцев в Польше. Были приняты изменения в закон «О репатриации», закон «Об иностранцах» и закон «О карте поляка».
С 1 января 2018 года, чтобы получить материальную помощь или законно проживать на территории Польши, нужно будет изрядно попотеть. Такие шаги чиновники объясняют участившимися махинациями с документами, в том числе, и со стороны украинцев.
Карт выдадут меньше
Главной новацией закона «О карте поляка» (КП) является изменение круга лиц, которые имеют право претендовать на получение КП - теперь это только те, кто сам имеет польскую национальность либо поляками были его предки, а также лица, осуществляющие распространение и развитие польского языка и культуры в течение последних трех лет.
Изменениями была исключена возможность получения карты на основании польского гражданства предков. Это означает, что справки о голосовании условного прадеда в Сейме и Сенате Польши, документы о службе в армии, купле-продаже земли и т.п. больше не дают права на получение документа.
По-прежнему нужно будет иметь подтверждающие законные основания архивные документы (которые найти, зачастую, весьма непросто), знать польский язык, национальные традиции и культуру.
«Далеко не всегда в старых документах указывалась не только польская, но и любая национальность. И все же в спорных ситуациях люди имели возможность установить свое право на КП, обратившись в суд. Однако теперь варианты установления такого права даже через суд существенно ограничены, поскольку подтвердить национальность, в отличие от гражданства предков значительно сложнее», - рассказала UBR.ua адвокат Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie Ольга Дугиль.
Консульства ускорятся
При этом, консульские учреждения прогнозируют, что количество выданных карт поляка существенно уменьшиться, поскольку такие изменения приведут к более серьезному контролю подаваемых документов. А круг лиц, которые ранее имели право на получения карты побыта, после вступления изменений в силу сузится до лиц польского происхождения.
«Облегчением будет уменьшение количества желающих, что прогнозировано увеличит скорость работы консульств и сократит сроки ожидания», - заметила в беседе с UBR.ua адвокат, сотрудничающий с польской адвокатской фирмой в качестве юриста Ирина Мизина.
Что касается получения карт по поддельным документам, то этот факт хоть и имеет место, но в основной массе такие заявления отсеивались на стадии рассмотрения дела в консульском отделе, говорят юристы.
«Количество подделок архивных документов должно снизиться, что является положительной стороной, уменьшится количество спекуляций в этой сфере, и польская власть сможет лучше контролировать процесс получения карт поляка», - подметил UBR.ua юрист ЮФ «EU Legal» Дмитрий Кожиченко.
Деньги репатриантам
В то же время в закон «О репатриации» было внесено гораздо больше изменений, а также введены новые понятия, например, «ближайшая семья репатрианта», «кандидат на репатриацию».
Из приятных нововведений нужно отметить увеличение суммы помощи на приобретение репатриантами жилья - теперь это 50 тыc. злотых на семью репатриантов, но не выше чем сама стоимость жилья.
Процессы репатриации, начатые до вступления в силу вышеуказанных изменений, продолжатся по старым нормам и правилам.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Предновогодняя лихорадка взвинтила курс доллара на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Водители смогут заказывать номерные знаки через онлайн-кабинет
|Луценко: считаю решение САП о закрытии дела нардепа Довгого неприемлемым
Луценко заявил, что решение САП о закрытии уголовного производства относительно Довгого вызывает и удивление и возмущение, и прокуратура Киева зарегистрировала производство по факту растраты имущества при отчуждении столичной земли на острове Жуков.
|Порошенко одобрил медреформу
|НКРЭКУ на I кв.-2018 увеличит ОРЦ на 9,5%, на II-IV кв. - еще на 6,1%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Британия пригрозила Facebook и Twitter санкциями из-за России
|Карты поляка будут выдавать по новым правилам
|Президент Италии распустил парламент
|Российская экономика справилась с шоками, но не справилась с собой
|Новый налог в Китае ударит по хедж-фондам
|Венесуэла не воспользовалась ростом цен на нефть
|Тиллерсон считает, что нормализация американо-российских отношений невозможна при нынешнем российском руководстве
Это интересно
|В Японии проведены успешные испытания 5G-связи в движении
|10 городов с самым доступным элитным жильем
|Qualcomm намеревается стать ключевым игроком на рынке беспилотных машин
|Opera встроила в свой браузер защиту от майнеров
|Спустя сутки после признания о замедлении смартфонов на Apple уже дважды подали в суд
|Кавалер парикмахерских услуг: феномен успеха Toni & Guy
|Facebook запустила новую функцию защиты от фишинга