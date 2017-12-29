Карты поляка будут выдавать по новым правилам

Денис Вергун / UBR.ua

Польский Сейм утвердил целый пакет новых законов, касающихся жизни иностранцев в Польше. Были приняты изменения в закон «О репатриации», закон «Об иностранцах» и закон «О карте поляка».

С 1 января 2018 года, чтобы получить материальную помощь или законно проживать на территории Польши, нужно будет изрядно попотеть. Такие шаги чиновники объясняют участившимися махинациями с документами, в том числе, и со стороны украинцев.

Карт выдадут меньше

Главной новацией закона «О карте поляка» (КП) является изменение круга лиц, которые имеют право претендовать на получение КП - теперь это только те, кто сам имеет польскую национальность либо поляками были его предки, а также лица, осуществляющие распространение и развитие польского языка и культуры в течение последних трех лет.

Изменениями была исключена возможность получения карты на основании польского гражданства предков. Это означает, что справки о голосовании условного прадеда в Сейме и Сенате Польши, документы о службе в армии, купле-продаже земли и т.п. больше не дают права на получение документа.

По-прежнему нужно будет иметь подтверждающие законные основания архивные документы (которые найти, зачастую, весьма непросто), знать польский язык, национальные традиции и культуру.

«Далеко не всегда в старых документах указывалась не только польская, но и любая национальность. И все же в спорных ситуациях люди имели возможность установить свое право на КП, обратившись в суд. Однако теперь варианты установления такого права даже через суд существенно ограничены, поскольку подтвердить национальность, в отличие от гражданства предков значительно сложнее», - рассказала UBR.ua адвокат Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie Ольга Дугиль.

Консульства ускорятся

При этом, консульские учреждения прогнозируют, что количество выданных карт поляка существенно уменьшиться, поскольку такие изменения приведут к более серьезному контролю подаваемых документов. А круг лиц, которые ранее имели право на получения карты побыта, после вступления изменений в силу сузится до лиц польского происхождения.

«Облегчением будет уменьшение количества желающих, что прогнозировано увеличит скорость работы консульств и сократит сроки ожидания», - заметила в беседе с UBR.ua адвокат, сотрудничающий с польской адвокатской фирмой в качестве юриста Ирина Мизина.

Что касается получения карт по поддельным документам, то этот факт хоть и имеет место, но в основной массе такие заявления отсеивались на стадии рассмотрения дела в консульском отделе, говорят юристы.

«Количество подделок архивных документов должно снизиться, что является положительной стороной, уменьшится количество спекуляций в этой сфере, и польская власть сможет лучше контролировать процесс получения карт поляка», - подметил UBR.ua юрист ЮФ «EU Legal» Дмитрий Кожиченко.

Деньги репатриантам

В то же время в закон «О репатриации» было внесено гораздо больше изменений, а также введены новые понятия, например, «ближайшая семья репатрианта», «кандидат на репатриацию».

Из приятных нововведений нужно отметить увеличение суммы помощи на приобретение репатриантами жилья - теперь это 50 тыc. злотых на семью репатриантов, но не выше чем сама стоимость жилья.

Процессы репатриации, начатые до вступления в силу вышеуказанных изменений, продолжатся по старым нормам и правилам.