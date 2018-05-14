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Правительство Армении полностью сформировано
08:15 14.05.2018 |
Президент Армении Армен Саркисян в субботу подписал указы о назначении новых министров в составе возглавляемого Николом Пашиняном правительства.
Этими указами правительство полностью сформировано.
Как сообщает пресс-служба президента, депутат парламента, член ранее возглавляемой Н.Пашиняном оппозиционной фракции "Елк" Мане Тандилян назначена министром труда и по социальным вопросам.
Бывший замминистра финансов Атом Джанджугазян назначен министром финансов.
Член оппозиционной фракции "Елк" Артак Зейналян назначен министром юстиции.
Министром здравоохранения назначен Армен Торосян.
Артур Хачатрян назначен министром сельского хозяйства.
Левон Варданян - министром спорта и по делам молодежи.
Бывший глава Минспорта Грачья Ростомян возглавил МЧС.
Министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов назначен Артур Григорян.
Министром культуры - Лилит Макунц.
Бывший министр охраны природы, член партии "Дашнакцутюн" Арцвик Минасян назначен министром экономического развития и инвестиций.
Министром охраны природы назначен Эрик Григорян.
Министром транспорта, связи и информационных технологий назначен Ашот Акопян.
Министром диаспоры назначен Мхитар Айрапетян.
Сурен Папикян назначен министром территориального управления и развития.
Министром образования и науки назначен Араик Арутюнян.
Давид Тоноян возглавил Минобороны.
Зограб Мнацаканян стал главой МИД.
Также президент Армении в субботу подписал указ об утверждении Мгера Григоряна в должности вице-премьера республики. М.Григорян является председателем правления армянского "Ардшинбанка".
В минувшую пятницу депутат парламента Армении, член руководимой премьером Николом Пашиняном оппозиционной парламентской фракции "Елк" Арарат Мирзоян был назначен первым вице-премьером, а вице-премьером - пресс-секретарь основанной Н.Пашиняном партии "Гражданский договор" Тигран Авинян.
В составе правительства - один первый вице-премьер и два вице-премьера.
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