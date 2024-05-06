ЄС почав роботу над відкриттям Офісу оборонних інновацій у Києві

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон повідомив, що ЄС почав роботу для відкриття Офісу оборонних інновацій у Києві.

Про це Бретон сказав на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Бретон нагадав, що ЄС нещодавно ухвалив нову стратегію у сфері оборонної індустрії.

"Стратегія покликана не тільки підтримати європейську оборонну готовність, але також посилити зв'язки між європейською та українською оборонними індустріями", - зауважив Бретон.

Він додав, що нова стратегія встановлює чітким пріоритетом подальший розвиток співпраці.

"Ось чому ми відкриємо Офіс оборонних інновацій у Києві - щоб створити міст між інноваційними стартапами у ЄС та українськими компаніями і Збройними силами, щоб європейські стартапи могли допомогти українським солдатам на полі бою. І я радий, що практична робота із виконання цього завдання вже почалась", - сказав Бретон.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив перед початком форуму, що зараз триває робота, аби сформувати задачі і структуру Офісу.

На форумі у понеділок глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель висловив переконання, що країни Євросоюзу могли б закуповувати озброєння для України у українських оборонних компаній та швидко передавати його для військової підтримки Києву.

Про відкриття Офісу оборонних інновацій у Києві ще в лютому оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.