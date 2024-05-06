Канцлер Австрії підтримує ДНК-тестування біженців для возз'єднання родин

Австрійський канцлер Карл Негаммер заявив, що уряд хоче розширити використання ДНК-тестів для біженців, які прямують до країни на підставі возз'єднання з родичами, що вже живуть тут певний час.

Про це він сказав в інтерв'ю Kronen Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

Австрійська народна партія, яку очолює Негаммер, пропонує здійснювати ДНК-тестування мігрантів, "навіть якщо є найменші сумніви щодо автентичності документів", які вони подають під час в'їзду.

"Завдяки інтенсивній охороні кордонів та співпраці з партнерами на Західних Балканах ми змогли значно зменшити кількість затримань на наших кордонах. Тепер возз'єднання сімей є наступним викликом, який ми вирішуємо, і я чітко заявляю: ми обмежимо возз'єднання сімей за допомогою суворих перевірок", - сказав канцлер Австрії.

Для ухвалення цього кроку Австрійська народна партія не потребує згоди партнера по коаліції, "Зелених". Але інші пропозиції партії Негаммера - наприклад дозвіл на в'їзд тільки тим мігрантам, які здатні себе утримувати, - потребує рішення на рівні ЄС.

Австрійське Міністерство внутрішніх справ зафіксувало понад 6900 клопотань про притулок за перші три місяці 2024 року, що на 32% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас майже половина цих заяв надійшли від неповнолітніх і пов'язані з возз'єднанням родин (у 2023 році таких було 16%). Це накладається на зростання в Австрії дітей-мігрантів, які не володіють німецькою мовою.

Минулого року Австрія зацікавилась пропозицією Великої Британії депортувати частину шукачів притулку у третю країну, аби зменшити міграційне навантаження.