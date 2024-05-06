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США призупинили постачання боєприпасів Ізраїлю
11:55 06.05.2024 |
Адміністрація президента США Джо Байдена минулого тижня призупинила постачання Ізраїлю боєприпасів американського виробництва, повідомляє в неділю портал Axios із посиланням на ізраїльських чиновників.
"Ізраїльські офіційні особи заявили, що постачання боєприпасів до Ізраїлю було зупинено минулого тижня", - інформує портал.
Як зазначає Axios, це перший такий випадок після нападу ХАМАС на ізраїльську територію в жовтні 2023 року.
За даними джерел порталу, це "викликало серйозну стурбованість в ізраїльському уряді".
Останніми місяцями влада США регулярно закликає Ізраїль докладати значно більше зусиль для надання гумдопомоги мирним палестинцям із Гази. Крім того, у Вашингтоні закликали ізраїльських військових більш акуратно вибирати цілі для ударів.
7 жовтня рух ХАМАС здійснив напад на Ізраїль. У відповідь ЦАХАЛ почав військову операцію проти ХАМАС.
Наприкінці квітня Байден підписав схвалений Конгресом США пакет законопроєктів про додаткову фінансову допомогу Україні, Ізраїлю та союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Закон передбачає, зокрема, виділення додаткової військової допомоги Ізраїлю на суму близько $26,4 млрд. Із цих коштів $9,1 млрд підуть на гуманітарні потреби.
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