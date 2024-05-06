Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Найбільша у світі контейнерна компанія Maersk відновила ліквідацію «дочки» у Росії

 

Найбільша у світі контейнерна компанія Maersk (Данія) відновила процедуру ліквідації своєї російської дочірньої компанії ТОВ "Маэрск". Відповідна інформація з'явилася у Єдиному федеральному реєстрі відомостей, передають росЗМІ.

У 2022 році після початку російського вторгнення в Україну та запровадження санкцій Maersk оголосила про припинення бізнесу у РФ.

Після цього компанія припинила приймати вантажі в портах Росії та продала групі компаній "Дело" частку в портовому холдингу Global Ports, склади в Санкт-Петербурзі та Новоросійську та понад 800 рефрижераторних контейнерів компанії "Полярная звезда".

У 2022 році Maersk розпочала процедуру ліквідації своїх дочірніх компаній - ТОВ "Маэрск Солюшнс" та ТОВ "Маэрск". Обидві компанії припинили процедури ліквідації у 2023 році та відновили роботу, а наприкінці лютого 2024 року ТОВ "Маэрск" зробило додатковий внесок у майно товариства на суму 20 млн рублів (понад $218 000).

У звітах російських дочірніх компаній за минулий рік йдеться, що вони не вели операційну діяльність і не отримували виручку, а послуги "Маэрск Солюшнс" можуть виявитися незапитаними через санкції. Там зазначили, що російські організації під час вибору постачальників визначатимуться на користь "дружніх країн".

Довідка

Maersk володіє 31% російського портового оператора Global Ports, що керує шістьма терміналами в Росії та двома у Фінляндії. Серед акціонерів Global Ports також є російська державна атомна компанія "Росатом" та російський бізнесмен Сергій Шискарьов.

Групі також належить понад 70 контейнерних терміналів у всьому світі, флот складається з 786 суден. Офіси Maersk у Росії розташовані у Санкт-Петербурзі, Новоросійську, Калінінграді та Владивостоку. Данська компанія налічує близько 500 співробітників у Росії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,3561
  0,0408
 0,10
EUR
 1
 42,3983
  0,0624
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2960  0,04 0,09 39,8444  0,03 0,07
EUR 42,2200  0,04 0,10 42,9672  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4300  0,05 0,13 39,4500  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес