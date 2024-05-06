Найбільша у світі контейнерна компанія Maersk відновила ліквідацію «дочки» у Росії

Найбільша у світі контейнерна компанія Maersk (Данія) відновила процедуру ліквідації своєї російської дочірньої компанії ТОВ "Маэрск". Відповідна інформація з'явилася у Єдиному федеральному реєстрі відомостей, передають росЗМІ.

У 2022 році після початку російського вторгнення в Україну та запровадження санкцій Maersk оголосила про припинення бізнесу у РФ.

Після цього компанія припинила приймати вантажі в портах Росії та продала групі компаній "Дело" частку в портовому холдингу Global Ports, склади в Санкт-Петербурзі та Новоросійську та понад 800 рефрижераторних контейнерів компанії "Полярная звезда".

У 2022 році Maersk розпочала процедуру ліквідації своїх дочірніх компаній - ТОВ "Маэрск Солюшнс" та ТОВ "Маэрск". Обидві компанії припинили процедури ліквідації у 2023 році та відновили роботу, а наприкінці лютого 2024 року ТОВ "Маэрск" зробило додатковий внесок у майно товариства на суму 20 млн рублів (понад $218 000).

У звітах російських дочірніх компаній за минулий рік йдеться, що вони не вели операційну діяльність і не отримували виручку, а послуги "Маэрск Солюшнс" можуть виявитися незапитаними через санкції. Там зазначили, що російські організації під час вибору постачальників визначатимуться на користь "дружніх країн".

Довідка

Maersk володіє 31% російського портового оператора Global Ports, що керує шістьма терміналами в Росії та двома у Фінляндії. Серед акціонерів Global Ports також є російська державна атомна компанія "Росатом" та російський бізнесмен Сергій Шискарьов.

Групі також належить понад 70 контейнерних терміналів у всьому світі, флот складається з 786 суден. Офіси Maersk у Росії розташовані у Санкт-Петербурзі, Новоросійську, Калінінграді та Владивостоку. Данська компанія налічує близько 500 співробітників у Росії.