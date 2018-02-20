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Назарбаев утвердил новую редакцию казахского алфавита на латинице
07:41 20.02.2018 |
В Казахстане утверждена новая редакция национального алфавита на основе латиницы. Как сообщает во вторник, 20 февраля, пресс-служба президента Казахстана, глава государства Нурсултан Назарбаев внес изменения в указ, который был подписан в конце октября 2017 года. Согласно документу, полностью переход на латиницу должен завершиться к 2025 году. В обновленной версии алфавита содержится меньше латинских букв с апострофами. Без апострофов будут употребляться буквы "о", "u", "y", а также появились две двойные буквы - "sh" и "ch".
О том, что к 2025 году страна должна перейти на латиницу, Назарбаев заявлял еще в 2012 году в стратегии "Казахстан 2050". В апреле 2017 года он поручил правительству страны составить график этого перехода.
Значительная часть населения Казахстана, вне зависимости от своих политических убеждений, позитивно восприняла предложения Назарбаева. При этом ряд экспертов до публикации официального указа сомневались в том, что процесс перехода на латинский алфавит удастся завершить в намеченные сроки.
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