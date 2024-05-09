Греція за допомогою військових кораблів бореться з нафтовими танкерами РФ, - Bloomberg

Військовий флот Греції продовжив серію навчань, щоб протидіяти перевалці нафти між російськими танкерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

ВМФ Греції повідомило, що він проводитиме навчання до 19 травня в Лаконічній затоці. У цій ділянці відбувається перевалка російської нафти. Джерело видання вказує, що навчання покликані стримати перевалку нафти.

"Коли Греція вперше оголосила про навчання минулого тижня, танкери швидко покинули цей район і замість цього зібралися на півдні", - пише Bloomberg.

Зазначається, що перевалка нафти відбувається за межами прямих територіальних вод Греції, тому Афіни не змогли боротися з цим явищем. При цьому незрозуміло, що змінилося з того часу, що Греція вирішила зайняти більш рішучу позицію. Данія раніше проводила подібний захід у районі Балтійського моря.