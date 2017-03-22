В Молдавии бывший депутат парламента Юрий Болбочану задержан правоохранительными органами в связи с делом о шпионаже и измене родине. Задержание произведено 17 марта после обыска в его доме, сообщает в воскресенье, 19 марта, молдавское интернет-издание NewsMaker.

По данным издания, постановление прокуратуры об обыске было датировано 25 февраля, а уголовное преследование Болбочану начато летом 2016 года. О процессуальном статусе задержанного - подозреваемый он или обвиняемый - пока нет официальной информации.

В документе упоминается о связи Болбочану с помощником военного атташе посольства России в Молдавии Александром Грудиным. Во время своих встреч Грудин и Болбочану предпринимали "строгие меры по конспирации". "Принимая во внимание события в Украине, не исключается возможное участие офицеров российских спецслужб в организации или поддержке событий, направленных на дестабилизацию социально-политической ситуации в стране", - отмечается в документе прокуратуры.

В 2014 году имя Болбочану упоминалось в связи с делом о подкупе депутатов накануне подписания соглашения об ассоциации Молдавии с ЕС. В марте 2014 года он вышел из Демократической партии, по спискам которой был избран в парламент. После окончания депутатского срока политикой не занимался.