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АНАЛІТИКА

Акції в Азії реагують на митну загрозу Трампа. Південна Корея зросла до п'ятимісячного максимуму

08:29 19.02.2025 |

Фінанси

 

Більшість азіатських акцій відступили в середу після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив ввести додаткові імпортні мита на ключові сектори, в той час як акції Південної Кореї зросли до п'ятимісячного максимуму на тлі сильних технологічних досягнень.

Але загальні втрати в Азії були обмеженими, оскільки китайські ринки продовжували зростати на оптимізмі щодо штучного інтелекту і більшої державної підтримки.

Регіональні ринки відреагували на нічну сесію на Волл-стріт, яка була переважно флетовою, хоча індекс S&P 500 піднявся до рекордно високого рівня. Ф'ючерси на американські фондові індекси трохи виросли на азіатських торгах, незважаючи на нові митні погрози Трампа.

Цього тижня основна увага прикута до подальших кроків з боку Федеральної резервної системи, а також до низки ключових показників індексу менеджерів із закупівель.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX впали на 0,4% і 0,3% відповідно. Гонконгський індекс Hang Seng показав найгірші результати в Азії, втративши цілих 0,7%.

У вівторок ввечері Трамп пригрозив ввести 25% мита на імпорт автомобілів, фармацевтичних препаратів і напівпровідників, причому його автомобільні мита будуть введені вже в квітні.

Трамп не уточнив терміни введення мит на ліки і мікросхеми, заявивши, що хоче дати виробникам більше часу для налагодження виробництва в США.

Цей крок є останнім у програмі президента США з використання мит для просування американських інтересів.

Але ринки зазнали відносно менших втрат, ніж у минулому, що свідчить про певну стійкість до митних загроз Трампа. Хоча президент США запровадив вищі мита для деяких секторів і країн протягом останнього місяця, він не став запроваджувати деякі з найбільш жорстких мит, що дає певні надії на те, що митні погрози будуть радше переговорною тактикою.

Південнокорейський індекс KOSPI показав найкращі результати в Азії, піднявшись на 1,8% до п'ятимісячного максимуму.

Індекс KOSPI зростав протягом останнього тижня, підтримуваний надіями на покращення політичних умов в країні, оскільки судовий процес над президентом Юн Сок Йолем, якому було оголошено імпічмент, наближався до завершення.

KOSPI також виграли від тривалих вигідних покупок після того, як спроба Йоля запровадити воєнний стан у грудні призвела до значних втрат на південнокорейських ринках. Але зараз, схоже, вони відшкодували всі свої нещодавні втрати.

Місцеві виробники мікросхем також виграли від позитивних настроїв щодо ШІ: акції SK Hynix Inc і Samsung Electronics Co Ltd зросли від 2% до 4%.

Інші великі азіатські ринки зросли в середу. Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли приблизно на 0,7% кожен після того, як президент Сі Цзіньпін зустрівся з керівниками провідних технологічних компаній на початку цього тижня. Пекін також пообіцяв більшу підтримку приватному сектору.

Сінгапурський індекс Straits Times виріс на 0,4%, навіть незважаючи на те, що індекс важковаговика United Overseas Bank Ltd (SGX:UOBH) впав на 0,6% з рекордних максимумів. Але кредитор показав сильніші, ніж очікувалося, квартальні прибутки і оголосив про повернення капіталу в розмірі $2,2 млрд.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися стримано, оскільки місцеві акції боролися з перспективою підвищення торгових тарифів США проти Індії.
За матеріалами: investing.com
 

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